  • /Rahu Nakshatra Gochar: രാഹു ചതയം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ!

Rahu Nakshatra Gochar: രാഹു ചതയം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ!

Written By Ajitha Kumari
Published: May 28, 2026, 02:49 PM IST|Updated: May 28, 2026, 02:49 PM IST

Rahu Nakshatra Parivartan: ജ്യോതിഷപ്രകാരം രാഹു കുംഭരാശിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചതയം നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ്.  ഇതിലൂടെ 3 രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.  

Rahu Gochar 2026: രാഹുവിനെ പാപവും നിഗൂഢവുമായ ഒരു ഗ്രഹമായിട്ടാണ് ജ്യോതിഷത്തിൽ കണക്കാക്കുന്നത്. രാഹുവിനെ തലയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. 

ഇക്കാരണത്താൽ പരിധിയില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ, നിഗൂഢത, മിഥ്യാധാരണ, ജീവിതത്തിലെ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാം കാരണക്കാരനായി രാഹുവിനെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ജ്യോതിഷത്തിൽ രാഹുവിനെ കലിയുഗത്തിന്റെ രാജാവായും ശനിയുടെ നിഴലായും കണക്കാക്കുന്നു. 

രാഹുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ചെറിയ മാറ്റം പോലും ആഗോളതലത്തിലും 12 രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലും അനുഭവപ്പെടും. നിലവിൽ രാഹു കുംഭത്തിലും ചതയം നക്ഷത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിലുമാണ്. മെയ് 31 ന് രാഹു വീണ്ടും സ്ഥാനം മാറ്റും. 
ഈ സമയം രാഹു ചതയം നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. രാഹുവിന്റെ സ്ഥാനമാറ്റം 12 രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കും. 

ചതയം നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിലേക്കുള്ള രാഹുവിന്റെ പ്രവേശനം മൂന്ന് രാശിക്കാരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്.  അവർ ആരൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം...

 

ജ്യോതിഷ പ്രകാരം മെയ് 31 ന് രാവിലെ 10:16 ന് രാഹു ചതയം നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തും ഇത് ജൂൺ 30 വരെ അവിടെ തുടരും. ശേഷം അത് അവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഇത് ആഗോളതലത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. 

മിഥുനം (Gemini):  രാഹുവിന്റെ നക്ഷത്ര മാറ്റം മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. അവർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമാകും, അത് പല മേഖലകളിലും വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാം. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടും, ആത്മപരിശോധനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കണ്ടെത്താനും കഴിയും. രാഹു ആത്മീയ ചായ്‌വിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി മതപരമായ തീർത്ഥാടനങ്ങളിലോ പരിപാടികളിലോ പങ്കെടുക്കാം. 

കുംഭം (Aquarius): ചതയം നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഒന്നാം പദത്തിലെത്തുന്ന രാഹുവിന്റെ സ്വാധീനം ഇവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും. 5, 7, 9 ഭാവങ്ങളിൽ രാഹുവിന്റെ സ്വാധീനം പതിക്കും. ഇത് നിങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിവുകളും ശക്തികളും പുറത്തുകൊണ്ടുവരും. പുതിയ ഊർജ്ജം, ആത്മവിശ്വാസം, വലിയ തോതിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ നിങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തേക്കാം.

ധനു (Sagittarius): ചതയം നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാവത്തിലെത്തുന്ന രാഹുവിന്റെ സ്വാധീനം ധനു രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലും നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. ഈ രാശിയുടെ മൂന്നാം ഭാവത്തിലാണ് രാഹു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തൽഫലമായി, ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിച്ചേക്കാം. ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും വേഗത്തിൽ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. ചെറിയ യാത്രകൾക്കും പോകാം.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

