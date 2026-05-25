Rahu Gochar 2026: മകര രാശിയിലേക്കുള്ള രാഹു സംക്രമണം ലോകത്ത് സംഘർഷം വർദ്ധിക്കും, ഈ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളും

Written ByAjitha KumariUpdated byAjitha Kumari
Published: May 25, 2026, 10:51 AM IST|Updated: May 25, 2026, 10:51 AM IST

Rahu Gochar 2026 Rashifal: ഈ വർഷാവസാനം രാഹു മകര രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. 18 മാസം കുംഭത്തിൽ താമസിച്ച ശേഷം രാഹു ശനിയുടെ മകര രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. 

Rahu Gochar 2026 Rashifal: ഈ വർഷാവസാനം രാഹു മകര രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. 18 മാസം കുംഭത്തിൽ താമസിച്ച ശേഷം രാഹു ശനിയുടെ മകര രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഡിസംബർ 5 ന് രാവിലെ 10:32 ന് രാഹു മകര രാശിയിൽ എത്തും. 

രാഹുവിന്റെ ഈ സംക്രമണത്തോടെ രാഹുവിനും ശനിക്കും ഇടയിൽ ത്രിയേകാദശ  യോഗം രൂപപ്പെടും. ഇതോടൊപ്പം, രണ്ടിനുമിടയിൽ ചതുർത്ഥ ദശമ യോഗവും രൂപപ്പെടും. 

രാഹുവിന്റെ ഈ സംക്രമണം കാരണം ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ പല രാജ്യങ്ങളിലും സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ദുഷ്‌കരമാകും. അതേസമയം ഈ സംക്രമണം 4 രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഗുണകരമാകും. രാഹുവിന്റെ സംക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് അറിയാം...

 

രാഹു മകരം രാശിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കും. ഡിസംബർ 5 ന് രാവിലെ 10:32 നാണ് മകരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. രാഹു എപ്പോഴും വക്രഗതിയിൽ നീങ്ങുന്നതിനാൽ, കുംഭം വിട്ടതിനുശേഷം അത് മകരത്തിലേക്ക് തിരികെ പോയി അടുത്ത 18 മാസത്തേക്ക് ശനിയുടെ രാശിയായ മകരത്തിൽ തുടരും. ഈ കാലയളവിൽ രാഹുവിനും ശനിക്കും ഇടയിൽ ഒരു ത്രിയേകാദശ യോഗം ചതുർത്ഥ യോഗവും രൂപപ്പെടും

രാഹുവിന്റെ ഈ സംക്രമണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കിയേക്കാം. അധികാര മാറ്റം, അപകടങ്ങൾ മുതലായവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല

ജ്യോതിഷ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച് ഈ രാഹു സംക്രമണം നിരവധി രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ രാശിക്കാർ അവരുടെ കരിയറിൽ വലുതും ശുഭകരവുമായ മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവിക്കും

ചിങ്ങം, തുലാം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നാല് രാശിക്കാർക്ക് ഈ സംക്രമണം ഗണ്യമായി പ്രയോജനപ്പെടും. ഈ രാഹു സംക്രമണം ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമാകുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

 

ചിങ്ങം (Leo):  രാഹു നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ നിന്ന് ആറാം ഭാവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുവിന്റെ സംക്രമണം മൂലം, ഇവർക്ക് അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങളിൽ വിജയം, നിങ്ങൾ എന്ത് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയാലും കാര്യമായ വിജയം നേടാൻ സാധ്യത, കുറച്ചുകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന പിരിമുറുക്കമുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ക്രമേണ കുറയും. 

തുലാം (Libra): ഈ രാശിക്കാരുടെ നാലാം ഭാവത്തിൽ രാഹുവിന്റെ ഈ സംക്രമണം സംഭവിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ നൽകും, ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നേക്കാം, വരുമാനം വളരെ മികച്ചതായിരിക്കും, ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ യാത്ര ചെയ്യാനും പദ്ധതിയിടാം. 

വൃശ്ചികം (Scorpio): ഈ രാശിയുടെ മൂന്നാം ഭാവത്തിലേക്കുള്ള രാഹുവിന്റെ സംക്രമണം ഇവർക്ക്  സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് നല്ല അവസരങ്ങൾ നൽകും. കരിയർ പുരോഗതി, ചെലവുകൾ ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അവ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. പഴയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വരുമാനം ലഭിച്ചേക്കാം.

 

മീനം (Pisces): ഈ രാശിക്കാരുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ രാഹു സംക്രമിക്കും. ഈ സമയം ഇവർക്ക്  അവരുടെ പരാജയങ്ങളിൽ ചില പുരോഗതി കാണാൻ കഴിയും. ഭൂമിയോ വാഹനമോ വാങ്ങാനും കഴിയും. മുമ്പത്തേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നും. ചെലവുകൾ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നത് തുടരും, ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

