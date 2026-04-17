Rajeev Chandrasekhar Astro Predictions: അധികാരസ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിക്കും, ജനപ്രീതി വർദ്ധിക്കും; രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ ജാതകപ്രകാരമുള്ള ജ്യോതിഷപ്രവചനം

Rajeev Chandrasekhar Astro Predictions: നിലവിൽ ബിജെപി കേരള സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ 2026-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കാത്തിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം
രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ ജാതകപ്രകാരം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ ജ്യോതിഷ പ്രവചനം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം
രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്യോതിഷ പ്രവചനങ്ങൾ (Astrological Predictions) സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിലും സജീവമാണെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ജാതക വിശകലനങ്ങൾ പൊതുവായി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
എന്നാൽ, ശനി, ചൊവ്വ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മൂലം അധികാരസ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും ജനപ്രീതി നേടുന്നതിനും ജാതകത്തിൽ ശനിയും ചൊവ്വയും ബലവാനായിരിക്കണം.
നിലവിൽ അദ്ദേഹം കടന്നുപോകുന്ന ദശാകാലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമാണെന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പദവി മുതൽ പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ വരെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ കാരണമായത്.
2026 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ ഗ്രഹനിലയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതകത്തിലെ ദശാകാലവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായി നിർണ്ണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കടന്നുപോകുന്നത്. 1964 മെയ് 31നാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ ജനനം.
ജാതകപ്രകാരം പത്താം ഭാവത്തിൽ (കർമ്മ ഭാവം) ഗ്രഹബലമുണ്ടെങ്കിൽ, കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. ശനിയുടെ സ്വാധീനം ശക്തമായതിനാൽ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാശി പ്രകാരം, കണ്ടകശനി പോലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ (സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവി പോലുള്ളവ) ഏറ്റെടുക്കാനും അത് ഭംഗിയായി നിറവേറ്റാനും സഹായിക്കും
Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
