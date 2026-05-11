Ramesh Chennithala CM Prediction: മുഖ്യമന്ത്രിക്കസേരയിലേക്ക് ആർസി എത്തുമോ? ജ്യോതിഷപ്രവചനം പറയുന്നതെന്ത്?

Ramesh Chennithala Kerala CM Prediction: പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ നക്ഷത്രഫലങ്ങളും നിലവിലെ ഗ്രഹസഞ്ചാരവും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് എന്താണ് വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് അറിയാം.
രമേശ് ചെന്നിത്തല ജനിച്ചത് തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിലാണ്. ഈ നക്ഷത്രക്കാർ പൊതുവെ നേതൃഗുണമുള്ളവരും കഠിനാധ്വാനികളുമായാണ് ജ്യോതിഷത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നത്.
ഗ്രഹനില: അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതകത്തിൽ സൂര്യന്റെയും ചൊവ്വയുടെയും സ്വാധീനം ശക്തമാണ്. ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉന്നത പദവികൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സൂര്യൻ അധികാരത്തെയും ചൊവ്വ പോരാട്ടവീര്യത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
അധികാര യോഗം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ചില ജ്യോതിഷികൾ അദ്ദേഹത്തിന് അധികാര യോഗമുണ്ടെന്ന് പ്രവചിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയതോടെ ഇതിൽ അനിശ്ചിതത്വം നേരിടുകയാണ്.
വ്യാഴ മാറ്റം (Jupiter Transit): വ്യാഴത്തിന്റെ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭരണപരമായ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ തേടിവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതകത്തിലെ വ്യാഴം, ശനി എന്നിവയുടെ സ്ഥാനം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള മത്സരത്തിൽ നിർണ്ണായകമാകും.
ശനിദശയുടെ സ്വാധീനം: നിലവിലെ ദശാകാലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കഠിനമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെങ്കിലും, ജനപിന്തുണയോടെ തിരിച്ചുവരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രവചനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക: ജ്യോതിഷ പ്രവചനങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. രാഷ്ട്രീയ വിജയങ്ങൾ എന്നത് ജ്യോതിഷത്തിന് പുറമെ ജനപിന്തുണ, പാർട്ടി തീരുമാനങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എന്നിവയെക്കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
