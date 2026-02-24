English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rapper Vedan-Navami Wedding: ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് കോംബോയിൽ വേടനും നവമിയും; വൈറലായി ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി ചിത്രങ്ങൾ

റാപ്പർ വേടന്റെയും യുവഎഴുത്തുകാരി നവമിലതയും ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 

 

വേടൻ - നവമിലത ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി ചിത്രങ്ങൾ
1 /7

വളരെ അടുത്ത ആളുകൾ മാത്രമാണ് പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത്.   

2 /7

പതിവ് പോലെ വേടൻ കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചുവപ്പ് സ്ലീവ് ലെസ് ​ഗൗൺ ആണ് നവമിലത ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്.   

3 /7

തൃശൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ വച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം.  

4 /7

കണ്ണൂരിലെ ഒരു പരിപാടിയിൽ വച്ചാണ് വേടൻ വിവാഹക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.   

5 /7

ചെറിയ ചടങ്ങോടെയായിരിക്കും വിവാഹം എന്ന് വേടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.   

6 /7

ഏറെക്കാലമായി വേടനും നവമിലതയും പ്രണയത്തിലാണ്.   

7 /7

പൊതുപരിപാടികളിൽ വേടനൊപ്പം നവമിലതയും എത്താറുണ്ടായിരുന്നു.

Rapper Vedan Navamilatha Rapper Vedan Marriage റാപ്പർ വേടൻ നവമിലത

