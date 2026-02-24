Rapper Vedan-Navami Wedding: ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് കോംബോയിൽ വേടനും നവമിയും; വൈറലായി ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി ചിത്രങ്ങൾ

റാപ്പർ വേടന്റെയും യുവഎഴുത്തുകാരി നവമിലതയും ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
വേടൻ - നവമിലത ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി ചിത്രങ്ങൾ
വളരെ അടുത്ത ആളുകൾ മാത്രമാണ് പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
പതിവ് പോലെ വേടൻ കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചുവപ്പ് സ്ലീവ് ലെസ് ഗൗൺ ആണ് നവമിലത ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
തൃശൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ വച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം.
കണ്ണൂരിലെ ഒരു പരിപാടിയിൽ വച്ചാണ് വേടൻ വിവാഹക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
ചെറിയ ചടങ്ങോടെയായിരിക്കും വിവാഹം എന്ന് വേടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഏറെക്കാലമായി വേടനും നവമിലതയും പ്രണയത്തിലാണ്.
പൊതുപരിപാടികളിൽ വേടനൊപ്പം നവമിലതയും എത്താറുണ്ടായിരുന്നു.
Weekly Rashi Phala (22-28 February 2026): ഫെബ്രുവരിയിലെ അവസാന വാരം നിങ്ങള്ക്ക് എങ്ങനെ? 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം