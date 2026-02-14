English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Ardha Kendra Yoga: ശനി-ചൊവ്വ അർദ്ധകേന്ദ്ര രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ധനഭാഗ്യവും, നേട്ടവും

Ardha Kendra Yoga: ശനി-ചൊവ്വ അർദ്ധകേന്ദ്ര രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ധനഭാഗ്യവും, നേട്ടവും

Shani Mangal Gochar 2026: ഫെബ്രുവരി 11 ന് ശനിയും ചൊവ്വയും തമ്മിലുള്ള 45 ഡിഗ്രി സംയോഗം  അർദ്ധകേന്ദ്ര യോഗം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിലൂടെ മേടം, കർക്കടകം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.
Ardha Kendra Yoga 2026: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ശനിയെ കർമ്മത്തിന്റെയും ന്യായത്തിന്റെയും ഗ്രഹമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

ശനി ഒരു രാശിയിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടര വര്ഷം തുടരും. 

അതിനിടയിൽ ഫെബ്രുവരി 11 ന് ശനിയും ചൊവ്വയും ചേർന്ന് ഒരു 45 ഡിഗ്രിയുടെ വിശേഷം യോഗം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ ജ്യോതിഷത്തിൽ അർദ്ധകേന്ദ്ര യോഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്.

ഈ സമയം ചൊവ്വ തന്റെ ഉച്ചരാശിയായ മകരത്തിലാണ്. അതിലൂടെ രുചക് രാജയോഗവും സൃഷ്ടിക്കും. ഈ സമയം ചില രാശിക്കാർക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെ അറിയാം...  

മേടം (Aries): ഈ രാശിക്കാർക്ക് അർദ്ധകേന്ദ്ര യോഗം അനുകൂല നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ചൊവ്വ ഉച്ചരാശിയിലായത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കർമ്മത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.  അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ബിസിനസ് എന്നിവയിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കും, വരുമാനം വർധിക്കും, ധനേട്ടം ഉണ്ടാകും.

കർക്കിടകം (Cancer): ഈ രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ ലാഭം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മേലധികാരി സന്തോഷവാനാകും, അതിലൂടെ പ്രമോഷന് സാധ്യത, കുടുംബ ജീവിതത്തിലും നേട്ടങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക നേട്ടം, ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും.

ധനു (Sagittarius): ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഈ യോഗം ധാം സുഖജീവിതം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു. വരുമാനത്തിന്റെ പുതിയ വഴി തെളിയും, പണത്തിന്റെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും, വ്യക്തിത്വം ആളുകളെ ആകർഷിക്കും, ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ ആലോചിച്ചു കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക കാരണം അതിന്റെ പരിണാമം സമ്മിശ്രമായിരിക്കും.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

