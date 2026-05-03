Navfal Yog 2026: ഗ്രഹങ്ങളുടെ സംഗമം ജ്യോതിഷത്തിൽ വലിയ പ്രധാന്യം നിറഞ്ഞതാണ്. ഇത് വിവിധ രാശികളെ ഗുണകരമായും ദോഷകരമായും സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്.
ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജകുമാരനായ ബുധനും ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായ വ്യാഴവും ചേർന്ന് വളരെ അപൂർവമായ ഒരു യോഗം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ ബുധനും വ്യാഴവും പരസ്പരം 80 ഡിഗ്രി കോണിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുകയാണ്. ഇത് നവഫല യോഗം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ബൈനോക്കുലർ ആസ്പെക്ട് എന്നാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കുന്നത്. ജ്യോതിഷത്തിൽ ഇതിനെ സൂക്ഷ്മ സിദ്ധി യോഗ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഈ അപൂർവ സംയോഗം നാല് രാശിക്കാർക്കാണ് ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശികളെന്ന് നോക്കാം.
വൃശ്ചികം: വൃശ്ചികം രാശിക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വരുമാനം വർധിക്കും. പഴയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാകും. കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പിന്തുണയും പ്രശംസയും ലഭിക്കും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും ലഭിക്കും.
ചിങ്ങം: ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുവഴി സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ആത്മവിശ്വാസംം കൂടും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
കന്നി: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാകും. കുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടാകും.
ധനു: ധനു രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. പുതിയ ജോലിയോ, സ്ഥാനക്കയറ്റമോ ശമ്പള വർധനവോ ലഭിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. യാത്രകൾ ഗുണകരമാകും.
Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
