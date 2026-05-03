English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
  • Navfal Yog 2026: ബുധ-ഗുരു സംയോഗത്തിലൂടെ നവഫല യോ​ഗം; ഉടൻ ലഭിക്കും ശുഭവാർത്തകൾ, നാല് രാശികളെ തേടിയെത്തും വൻ ഭാഗ്യങ്ങൾ!

Navfal Yog 2026: ബുധ-ഗുരു സംയോഗത്തിലൂടെ നവഫല യോ​ഗം; ഉടൻ ലഭിക്കും ശുഭവാർത്തകൾ, നാല് രാശികളെ തേടിയെത്തും വൻ ഭാഗ്യങ്ങൾ!

Navfal Yog 2026: ​ഗ്രഹങ്ങളുടെ സം​ഗമം ജ്യോതിഷത്തിൽ വലിയ പ്രധാന്യം നിറഞ്ഞതാണ്. ഇത് വിവിധ രാശികളെ ​ഗുണകരമായും ദോഷകരമായും സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്. 

 

ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജകുമാരനായ ബുധനും ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായ വ്യാഴവും ചേർന്ന് വളരെ അപൂർവമായ ഒരു യോ​ഗം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ ബുധനും വ്യാഴവും പരസ്പരം 80 ഡിഗ്രി കോണിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുകയാണ്. ഇത് നവഫല യോഗം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 

 
1 /6

ബൈനോക്കുലർ ആസ്പെക്ട് എന്നാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തെ ഇം​ഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കുന്നത്. ജ്യോതിഷത്തിൽ ഇതിനെ സൂക്ഷ്മ സിദ്ധി യോഗ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഈ അപൂർവ സംയോഗം നാല് രാശിക്കാർക്കാണ് ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശികളെന്ന് നോക്കാം.   

2 /6

വൃശ്ചികം: വൃശ്ചികം രാശിക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വരുമാനം വർധിക്കും. പഴയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാകും. കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പിന്തുണയും പ്രശംസയും ലഭിക്കും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും ലഭിക്കും.   

3 /6

ചിങ്ങം: ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുവഴി സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ആത്മവിശ്വാസംം കൂടും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

4 /6

കന്നി: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാകും. കുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടാകും.   

5 /6

ധനു: ധനു രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ പുരോ​ഗതിയുണ്ടാകും. പുതിയ ജോലിയോ, സ്ഥാനക്കയറ്റമോ ശമ്പള വർധനവോ ലഭിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. യാത്രകൾ ​ഗുണകരമാകും. 

6 /6

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Astrology Navfal Yog 2026 Budh Guru Shubh Yog Astrology news Malayalam Astrology ജ്യോതിഷം നവഫല യോ​ഗം ജ്യോതിഷ വാർത്തകൾ

Next Gallery

Today&#039;s Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...

You May Like

Sponsored by Taboola