  Relationship Astrology: ഒരിക്കലും ചേരാൻ പാടില്ലാത്ത നാളുകാർ; ദാമ്പത്യം പ്രശ്നമാകും

Relationship Astrology: ഒരിക്കലും ചേരാൻ പാടില്ലാത്ത നാളുകാർ; ദാമ്പത്യം പ്രശ്നമാകും

Relationship Astrology: ഒരിക്കലും പരസ്പരം ചേരാൻ പാടില്ലാത്ത നാളുകാര്‍

 

ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ചില നക്ഷത്രക്കാര്‍ പരസ്പരം ചേരുന്നത് ദാമ്പത്യത്തില്‍ വെല്ലുവിളികള്‍ ഉയര്‍ത്താൻ കാരണമാകും. ദാമ്പത്യത്തില്‍ ഒരു കാരണവശാലും ചേരാത്ത ചില നക്ഷത്രക്കാരുണ്ട്. അത് ആരൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം

 
1 /7

ആയില്യം - മകം: ഒരിക്കലും വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ആയില്യവും മകവും. ഇവർ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വരും.   

2 /7

മൂലം -രേവതി: ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ഒന്നായാൽ ജീവിതത്തില്‍ വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികള്‍ നേരിടേണ്ടി വരും. വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബാധിക്കും. ഈ നാളുകാർ തമ്മില്‍ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അടുപ്പവും ഉണ്ടാവുകയില്ല  

3 /7

ഭരണി- കാര്‍ത്തിക: ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചാൽ കൂടുതല്‍ വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടേണ്ടിവരും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ചേരാൻ പാടില്ലാത്ത നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഭരണിയും കാർത്തികയും.  

4 /7

രോഹിണി- അശ്വതി: ജീവിതത്തിൽ തമ്മിൽ ചേർന്നാൽ സമാധാനം ലഭിക്കാത്ത നക്ഷത്രക്കാരാണ് ഇരുവരും. വേര്‍പിരിയലിനും ആശയവിനിമയ സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളും നിറഞ്ഞതാകും ഇവരുടെ ജീവിതം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാമ്പത്യത്തിൽ ഒ!രിക്കലും ഒന്നുചേരാൻ പാടില്ലാത്ത നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഇത്.  

5 /7

തൃക്കേട്ട- ചിത്തിര: വൈകാരികമായി ബന്ധത്തിൽ ഇടപെടുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ദാമ്പത്യജീവിതം കഷ്ടതകൾ നിറഞ്ഞതായി മാറും.  പലപ്പോഴും അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പിടിവലിയുണ്ടാകാനും സാധ്യയുണ്ട്. അതിനാൽ ഒരിക്കലും പരസ്പരം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത നക്ഷത്രമാണിത്.    

6 /7

പൂരുരുട്ടാതി- തിരുവാതിര: ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് സന്തോഷമായി ജീവിക്കാനാവില്ല. ദാമ്പത്യ ഐക്യം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്ത നാളുകളാണിത്.വൈകാരിക പക്വതയില്ലാത്ത ജീവിതം കൂടുതല്‍ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാക്കും.   

7 /7

Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

