Relationship Tips: പങ്കാളിയുമായി അകൽച്ചയായോ? കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം

Relationship Tips: ദാമ്പത്യത്തിന്റെ ആദ്യനാളുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

 

പലപ്പോഴും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവുന്ന പല ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും സംഭവിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ പല കാരണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. അത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം

 
വിവാഹശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന സ്വകാര്യത കുറവ് പങ്കാളികളിൽ ചില ഇണക്കങ്ങൾക്കും പിണക്കങ്ങൾക്കും കാരണമാകാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും വീട്ടിലുള്ളവരുടെ അമിതമായ ശ്രദ്ധയും ഇടപെടലുകളും തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണമായി മാറുന്നതും. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ നാളുകളിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരിടത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് പരസ്പരം കൂടുതൽ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ ബന്ധുക്കളുടെ ഇടപെടൽ ഒവിവാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.   

വിവാഹശേഷം പുതിയ വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടി വരുന്നതും പുറത്തുപോകാതെ ഇരിക്കുന്നതും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അകൽച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും. മറ്റാരുടെയും ഇടപെടൽ ഇല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി ഇടക്കൊക്കെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തനിച്ച് പുറത്ത് പോകാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക.  

വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നവര്‍ക്ക് വിവാഹശേഷം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിതരാകേണ്ടി വന്നാൽ ഇതും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴാൻ ഒരു കാരണമായി മാറിയേക്കാം. വീട്ടുകാരുടേയും ബന്ധുക്കളുടേയും അഭിപ്രായവും താൽപ്പര്യവും കണക്കിലെടുക്കാതെ പകരം പങ്കാളിയുടെ താത്പര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കി മുന്നോട്ടുപോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.  

വിവാഹത്തിന് മുൻപ് ജിമ്മിൽ പോയി ഫിറ്റ് ആയിരുന്നവർ വിവാഹശേഷം പഴയ ജീവിതശൈലി തുടരാൻ കഴിയാതെ വന്നാലും ജീവിതത്തിൽ ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധചെലുത്തണം.   

വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന തിരക്കുകളിൽ പങ്കാളിയെ അവഗണിക്കുകയോ അവർക്ക് അർഹമായ സ്ഥാനം നൽകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അത് ദാമ്പത്യത്തിൽ അകൽച്ച ഉണ്ടാകാൻ കാരകണമായേക്കാം. പങ്കാളിയുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം

