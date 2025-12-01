English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sam - Raj Wedding Pics: അതേ, അവർ വിവാഹിതരായി! സാമന്ത - രാജ് വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം...

Samantha - Raj Nidimoru Wedding: അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കൊക്കെ അവസാനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് സാമന്ത തന്റെ വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 

 

സംവിധായകൻ രാജ് നിദിമോരു ആണ് സാമന്തയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. വളരെ രഹസ്യമായാണ് വിവാഹം നടന്നത്. 

 
1 /5

സാമന്ത - രാജ് ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുനാളുകളായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം അവസാനം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ.   

2 /5

സാമന്ത തന്റെ ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാമിൽ വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ആരാധകരും ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനോടകം വൈറലാണ്.   

3 /5

കോയമ്പത്തൂർ ഈഷ യോഗ സെന്ററിനുള്ളിലെ ലിംഗ് ഭൈരവി ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ഇവരുടെ വിവാഹം നടന്നത്.   

4 /5

വളരെ ലളിതമായ, 30 പേർ മാത്രം അടങ്ങുന്ന ചടങ്ങിലാണ് രാജ് സാമന്തയ്ക്ക താലിചാർത്തിയത്. ഇന്നലെ മുതൽ ഇവരുടെ വിവാഹം ഉടനുണ്ടാകുമെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും രണ്ടാമത്തെ കല്യാണമാണിത്.  

5 /5

2022ലാണ് രാജും ആദ്യ ഭാര്യയായ ശ്യാമാലിയും വിവാഹമോചിതരായത്. തുടർന്ന് 2024ൽ ആണ് രാജ് - സാമന്ത പ്രണയത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ രാജിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ സാമന്ത പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

Samantha Ruth Prabhu Raj Nidimoru Samantha Ruth Prabhu Raj Nidimoru Wedding സാമന്ത-രാജ് നിദിമോരു വിവാഹം സാമന്ത വിവാഹം

