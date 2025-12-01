Sam - Raj Wedding Pics: അതേ, അവർ വിവാഹിതരായി! സാമന്ത - രാജ് വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം...

Samantha - Raj Nidimoru Wedding: അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കൊക്കെ അവസാനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് സാമന്ത തന്റെ വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
സംവിധായകൻ രാജ് നിദിമോരു ആണ് സാമന്തയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. വളരെ രഹസ്യമായാണ് വിവാഹം നടന്നത്.
സാമന്ത - രാജ് ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുനാളുകളായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം അവസാനം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ.
സാമന്ത തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ആരാധകരും ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനോടകം വൈറലാണ്.
കോയമ്പത്തൂർ ഈഷ യോഗ സെന്ററിനുള്ളിലെ ലിംഗ് ഭൈരവി ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ഇവരുടെ വിവാഹം നടന്നത്.
വളരെ ലളിതമായ, 30 പേർ മാത്രം അടങ്ങുന്ന ചടങ്ങിലാണ് രാജ് സാമന്തയ്ക്ക താലിചാർത്തിയത്. ഇന്നലെ മുതൽ ഇവരുടെ വിവാഹം ഉടനുണ്ടാകുമെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും രണ്ടാമത്തെ കല്യാണമാണിത്.
2022ലാണ് രാജും ആദ്യ ഭാര്യയായ ശ്യാമാലിയും വിവാഹമോചിതരായത്. തുടർന്ന് 2024ൽ ആണ് രാജ് - സാമന്ത പ്രണയത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ രാജിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ സാമന്ത പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.