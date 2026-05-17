/Kerala SM-55 Lottery Result: ഈ ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചത് നിങ്ങളെയോ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Samrudhi SM-55 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ച്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് സമൃദ്ധി
ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപയാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയും നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപയുമാണ്. കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.
ഒന്നാം സമ്മാനം: MF 143965 (KOTTAYAM), രണ്ടാം സമ്മാനം: MK 496477 (ADOOR), മൂന്നാം സമ്മാനം: ME 377146 (THIRUVANANTHAPURAM).
നാലാം സമ്മാനം: 0032 0502 1412 1475 1861 1990 2163 2807 2990 3561 5999 6607 7278 7980 8206 8393 8498 9613 9664
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: MA 143965, MB 143965, MC 143965, MD 143965, ME 143965, MG 143965, MH 143965, MJ 143965, MK 143965, ML 143965, MM 143965
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപയും ആറാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപയുമാണ്. 50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.