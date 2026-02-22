English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala SM-43 Lottery Result: ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ..! സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ ഒരു കോടി നേടിയതാര്?

Kerala SM-43 Lottery Result: ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ..! സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ ഒരു കോടി നേടിയതാര്?

Samrudhi SM-43 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ച്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് സമൃദ്ധി

 

50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്

 
1 /5

ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപയാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയും നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപയുമാണ്.       

2 /5

ഒന്നാം സമ്മാനം: MM 310268, രണ്ടാം സമ്മാനം: ME 588993, മൂന്നാം സമ്മാനം: MC 512522.       

3 /5

നാലാം സമ്മാനം: 0112  0379  0824  1266  1436  1548  2416  3417  4151  4454  4935  5458  5957  6284  7410  8175  8334  8851  9148      

4 /5

സമാശ്വാസ സമ്മാനം: MA 310268, MB 310268, MC 310268, MD 310268, ME 310268, MF 310268, MG 310268, MH 310268, MJ 310268, MK 310268, ML 310268    

5 /5

കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപയും ആറാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപയുമാണ്.  

Samrudhi Lottery Lottery Results Kerala Lottery Result സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി

