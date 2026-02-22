Kerala SM-43 Lottery Result: ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ..! സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ ഒരു കോടി നേടിയതാര്?

Samrudhi SM-43 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ച്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് സമൃദ്ധി
50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്
ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപയാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയും നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപയുമാണ്.
ഒന്നാം സമ്മാനം: MM 310268, രണ്ടാം സമ്മാനം: ME 588993, മൂന്നാം സമ്മാനം: MC 512522.
നാലാം സമ്മാനം: 0112 0379 0824 1266 1436 1548 2416 3417 4151 4454 4935 5458 5957 6284 7410 8175 8334 8851 9148
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: MA 310268, MB 310268, MC 310268, MD 310268, ME 310268, MF 310268, MG 310268, MH 310268, MJ 310268, MK 310268, ML 310268
കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപയും ആറാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപയുമാണ്.