Kerala SM-39 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കാണോ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Samrudhi SM-39 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ച്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് സമൃദ്ധി
50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപയാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയും നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപയുമാണ്.
ഒന്നാം സമ്മാനം: MM 428525 (KANNUR), രണ്ടാം സമ്മാനം: ML 358590, മൂന്നാം സമ്മാനം: MJ 684267.
നാലാം സമ്മാനം: 1420 1590 1593 2591 2606 2994 3723 4441 4664 4705 5553 5902 5994 6010 6819 6824 8761 9530 9846
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: MA 428525, MB 428525, MC 428525, MD 428525, ME 428525, MF 428525, MG 428525, MH 428525, MJ 428525, MK 428525, ML 428525
കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപയും ആറാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപയുമാണ്.
Gold Price Hike: താഴോട്ടില്ല! ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം