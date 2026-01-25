English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala SM-39 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കാണോ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Samrudhi SM-39 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ച്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് സമൃദ്ധി

 

50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.

 
ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപയാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയും നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപയുമാണ്.   

ഒന്നാം സമ്മാനം: MM 428525 (KANNUR), രണ്ടാം സമ്മാനം: ML 358590, മൂന്നാം സമ്മാനം: MJ 684267.   

നാലാം സമ്മാനം: 1420  1590  1593  2591  2606  2994  3723  4441  4664  4705  5553  5902  5994  6010  6819  6824  8761  9530  9846  

സമാശ്വാസ സമ്മാനം: MA 428525, MB 428525, MC 428525, MD 428525, ME 428525, MF 428525, MG 428525, MH 428525, MJ 428525, MK 428525, ML 428525  

കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപയും ആറാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപയുമാണ്.  

Samrudhi Lottery Lottery Results Kerala Lottery Result സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി

