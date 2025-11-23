Samrudhi Lottery Result 2025: സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയിലൂടെ ഒരു കോടി രൂപ; ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യം ആർക്കെന്ന് അറിയാം

Kerala State Lotteries Results: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സമൃദ്ധി.
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്.
രണ്ടാം സമ്മാനം- 25,00,000 രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം- 5,00,000 രൂപ.
നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ. അഞ്ചാം സമ്മാനം- 2000 രൂപ.
സമാശ്വാസ സമ്മാനം- 5000 രൂപ. ആറാം സമ്മാനം- 1000 രൂപ.
ഏഴാം സമ്മാനം- 500 രൂപ. എട്ടാം സമ്മാനം- 200 രൂപ. ഒമ്പതാം സമ്മാനം- 100 രൂപ.
Veg Curry Recipe: 20 മിനിറ്റിൽ വെജിറ്റബിൾ കറി റെഡി: എളുപ്പവും സ്വാദിഷ്ടവുമായ ഈ റെസിപ്പി പരീക്ഷിക്കൂ!