Samrudhi SM 36 Lottery Result: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഭാഗ്യശാലിയെ അറിയാം

Samrudhi SM 36 lottery result announced: കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സമൃദ്ധി. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയുമാണ് സമൃദ്ധി ലോട്ടറി നറുക്കെടുക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്.
ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ- MO 527820
രണ്ടാം സമ്മാനം- 25 ലക്ഷം രൂപ- MU 723450
മൂന്നാം സമ്മാനം- അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ- MV 685670
സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ നിരക്ക് 50 രൂപയാണ്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് https://statelottery.kerala.gov.in വഴി സമ്പൂർണ ഫലം അറിയാം.
