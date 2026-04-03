Sanju Samson Horoscope: സഞ്ജു ഇന്ന് അടിച്ചുതകർക്കുമോ? ചെന്നൈയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വിജയമോ പരാജയമോ? രാശിഫലത്തിൽ പറയുന്നതിങ്ങനെ

Sanju Samson Chennai Super Kings: ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിൻറെ മിന്നും താരമാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റർ സഞ്ജു സാംസൺ. നിരവധി റെക്കോർഡുകളാണ് താരത്തിൻറെ പേരിലുള്ളത്.
  • Apr 03, 2026, 10:44 AM IST
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്ററായ സഞ്ജു സാംസൺ ഐപിഎല്ലിൽ നിലവിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ താരമാണ്. മുമ്പ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനായാണ് സഞ്ജു സാംസൺ കളിച്ചിരുന്നത്.

1994 നവംബർ 11 വെള്ളിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് 32 വയസ്സാണ് പ്രായം.

വളരെ പ്രായോഗികമായി ചിന്തിക്കുകയും മികച്ച കാര്യശേഷി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. എന്തിലും വൃത്തിയും ചിട്ടയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ക്രമമനുസരിച്ച് ചെയ്യുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ അമിതമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് വഴി ജീവിതത്തിലെ പല വലിയ അവസരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം വളരെ ഉദാരമതിയുമാണ്. കടുത്ത ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടാൽ അവരെ സഹായിക്കാതെ കടന്നുപോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല.

ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടാനുള്ള കഴിവും സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും, തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ മടിച്ചുനിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം കാരണം ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ കഴിവ് കുറഞ്ഞവർ ആ അവസരങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തേക്കാം. അതിനാൽ സ്വന്തം പരിമിതികളെക്കുറിച്ച് അധികം ചിന്തിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ തീർച്ചയായും വലിയ വിജയങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും.

എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടിയെടുക്കണമെന്ന അതിയായ ആഗ്രഹം മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചിലപ്പോഴൊക്കെ അസ്വസ്ഥനാകാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും തന്റെ നേട്ടങ്ങളിൽ എപ്പോഴും അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം.

അമിതമായി ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്ന സ്വഭാവമുള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാനും, അതുവഴി ജീവിതത്തിൽ നിരാശകൾ നേരിടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ലജ്ജാശീലമുള്ള പ്രകൃതമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം വികാരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും അല്പനേരം ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ധ്യാനത്തിനായി മാറ്റിവെക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന് വലിയ ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകും.

എപ്പോഴും പലയിടങ്ങളിലായി യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദീർഘനേരം പഠനത്തിനായി മാറ്റിവെക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഈ അലസത പഠനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ അലസത വെടിഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച വിജയം നേടാനാകും. 

പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വലിയ ആകാംക്ഷയും മികച്ച ഭാവനാശേഷിയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. തന്റെ മനസ്സിന് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നതും താൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം.

