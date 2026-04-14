Sanju Samson Astro Prediction: സഞ്ജുവിന് ഇന്ന് ഗ്രഹനില അനുകൂലമോ, ചെപ്പോക്കിൽ മിന്നിക്കുമോ? സിഎസ്കെയുടെ വിജയസാധ്യതകൾ, ജ്യോതിഷ പ്രവചനം...

ഐപിഎല്ലിൽ ഇന്ന് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സും കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സുമാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. രാത്രി 7.30ന് എംഎ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്.
മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെയും സിഎസ്കെയുടെയും ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ജന്മനക്ഷത്രം പൂരാടമാണ്. രാശി ചിങ്ങം. സഞ്ജുവിന് ഇന്ന് സമ്മിശ്രമായ ദിവസമായിരിക്കുമെന്നാണ് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം.
സഞ്ജുവിന് ഇന്ന് ഗ്രഹനില അനുകൂലമാണ്. ആത്മവിശ്വാസം കൂടും. നേതൃപാടവം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരം ലഭിക്കുമെന്നും പ്രവചനം. കളിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനാകും. അതുവഴി ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും സഞ്ജുവിന് സാധിക്കുമെന്ന് ജന്മരാശി വച്ചുള്ള ജ്യോതിഷ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നു.
എന്നാൽ അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം പാടില്ലെന്നും പ്രവചനം പറയുന്നു. അത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായേക്കും. പവർപ്ലേ ഓവറുകൾ സമചിത്തതയോടെ കളിച്ചാൽ ഗുണം ചെയ്യും.
ചെന്നൈ ടീമിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിർണ്ണായകമായ മത്സരമാണ് ഇന്ന്. സ്വന്തം തട്ടകമായ ചെപ്പോക്കിൽ വച്ചാണ് ഇന്ന് മത്സരം നടക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഗ്രൗണ്ടിന്റെയും കാണികളുടെയും പിന്തുണ ടീമിന് കരുത്തേകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ സഞ്ജു സാംസൺ സെഞ്ച്വറി നേടിയിരുന്നു. ഈ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇന്ന് സഞ്ജുവും ടീമും ഇറങ്ങുന്നത്. സഞ്ജുവിനെ കൂടാതെ ജെയ്മി ഓവർട്ടന്റെ ബൗളിംഗ് ഫോമും സിഎസ്കെയ്ക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഇന്നത്തെ ഗ്രഹനിലയും മേടം രാശിയിലെ സൂര്യന്റെ സംക്രമണവും വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിന് ഇന്ന് വിജയസാധ്യത കൂടുതലാണെന്നാണ് ജ്യോതിഷ പ്രവചനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
