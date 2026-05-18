Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Athiradi: ബേസിൽ ചിത്രത്തിന്റെ തമിഴ് പതിപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് സഞ്ജു സാംസൺ; അതിരടി മെയ് 22ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ

Athiradi: ബേസിൽ ചിത്രത്തിന്റെ തമിഴ് പതിപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് സഞ്ജു സാംസൺ; അതിരടി മെയ് 22ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ

Written ByKarthika VUpdated byKarthika V
Published: May 18, 2026, 10:01 PM IST|Updated: May 18, 2026, 10:01 PM IST

ബേസിൽ ജോസഫ്, ടോവിനോ തോമസ് എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായെത്തിയ ചിത്രമാണ് അതിരടി. സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം നേടിയ ചിത്രം പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. വിനീത് ശ്രീനിവാസനും ഷാൻ റഹ്മാനും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

 

1/6

ഡോ. അനന്തു എന്റർടൈൻമെന്റ്സിന്റെ ബാനറിൽ ഡോ. അനന്തു എസും, ബേസിൽ ജോസഫ് എന്റർടൈൻമെൻറ്സിന്റെ ബാനറിൽ ബേസിൽ ജോസഫും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്. നവാഗതനായ അരുൺ അനിരുദ്ധൻ ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത്. സംവിധായകനും ഛായാഗ്രാഹകനുമായ സമീർ താഹിറും ടൊവിനോ തോമസും ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ കോ-പ്രൊഡ്യൂസർമാർ. 

 

2/6

മെയ് 14ന് റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ദിന ആഗോള ഗ്രോസ് 13.3 കോടിയോളമാണ്. ആദ്യ വീക്കെൻഡ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചിത്രം 40 കോടിയോളം വരെ ആഗോള ഗ്രോസ് നേടിയേക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ആദ്യ വീക്കെൻഡിൽ ചിത്രം 15 കോടിക്ക് മുകളിൽ നേടുമെന്ന് ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞു.

 

3/6

2026ൽ ഒരു മലയാള ചിത്രം നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ ആഗോള ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അതിരടി നേടിയത്. ആദ്യാവസാനം ചിരിയും ആക്ഷനും നിറഞ്ഞ ഒരു പക്കാ മാസ്സ് കോമഡി ക്യാമ്പസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ചിത്രമാണിത്. 

 

4/6

റിയ ഷിബു, സരിൻ ഷിഹാബ്, വിഷ്ണു അഗസ്ത്യ, ദർശന രാജേന്ദ്രൻ, ജിയോ ബേബി, വിനീത് തട്ടിൽ തുടങ്ങിയവരും ഒട്ടേറെ പുതുമുഖങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. പോൾസൺ സ്കറിയ, അരുൺ അനിരുദ്ധൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചത്. മലയാളം, തമിഴ് കൂടാതെ തെലുങ്കു, കന്നഡ ഭാഷകളിലും ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും. 

 

5/6

ഛായാഗ്രഹണം - സാമുവൽ ഹെൻറി, സംഗീതം - വിഷ്ണു വിജയ്, എഡിറ്റർ - ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - മാനവ് സുരേഷ്, കോസ്റ്റ്യൂം - മഷർ ഹംസ, മേക്കപ്പ് - റൊണക്സ് സേവ്യർ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ - നിക്സൺ ജോർജ്, വരികൾ - സുഹൈൽ കോയ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ആൻ്റണി തോമസ്, എക്സികുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- നിഖിൽ രാമനാഥ്, അമൽ സേവ്യർ മനക്കത്തറയിൽ.

 

6/6

ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - ഐഡൻചാർട്ട്സ്, വിഎഫ്എക്സ് - മൈൻഡ്സ്റ്റെയിൻ സ്റ്റുഡിയോസ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സുകു ദാമോദർ, സോഹിൽ, സ്റ്റിൽസ് - രോഹിത് കെ സുരേഷ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - സർക്കാസനം, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - റോസ്റ്റഡ് പേപ്പർ, പിആർഒ - വൈശാഖ് സി വടക്കെവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ

Tags:
Athiradi
Sanju Samson
Basil Joseph
Athiradi Tamil Version
Athiradi Movie
അതിരടി
അതിരടി തമിഴ്
സഞ്ജു സാംസൺ
ബേസിൽ ജോസഫ്
ടൊവിനോ തോമസ്‌

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വൻ അപകടം; വിവാഹസംഘം സഞ്ചരിച്ച ട്രാവലറിൽ ട്രക്ക് ഇടിച്ച് 13 മരണം

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വൻ അപകടം; വിവാഹസംഘം സഞ്ചരിച്ച ട്രാവലറിൽ ട്രക്ക് ഇടിച്ച് 13 മരണം

Maharashtra27 min ago
2

ലത്തീൻ സഭയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ നേരിട്ടെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി; വി.ഡി സതീശൻ ബിഷപ്പ് ഹൌസിൽ

CM VD Satheesan3 hrs ago
3

ഈ വർഷം വ്യാപനമുണ്ടായ അഞ്ച് മാരക വൈറസുകൾ; പ്രതിരോധവും ചികിത്സയും അറി‍ഞ്ഞിരിക്കാം

Ebola Virus1:32 PM IST
4

ആനകളുടെ മൽപ്പിടുത്തത്തിനിടെ അപകടം; കൊടകിൽ ആന മറിഞ്ഞുവീണ് യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Kodagu News1:24 PM IST
5

24 മണിക്കൂർ കോൾ സെന്റർ വരുന്നു; വനം വകുപ്പിന് നിർദേശം നൽകി മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ

Minister Shibu Baby John12:24 PM IST