  • Sanju Samson Ruturaj Astro Predictions: ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ സഞ്ജുവിനെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, ഋതുരാജിനും ​ഗ്രഹനില അനുകൂലം? ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ...

Sanju Samson Ruturaj Astro Predictions: ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ സഞ്ജുവിനെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, ഋതുരാജിനും ​ഗ്രഹനില അനുകൂലം? ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ...

Sanju Samson Astrological Predictions Today: പൂരാടം നക്ഷത്രക്കാരനായ സഞ്ജു സാംസൺ ഇന്ന് വീണ്ടും കളത്തിലേക്കിറങ്ങുകയാണ്. സഞ്ജു ഭാ​ഗമായ സിഎസ്കെ ഇന്ന് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെയാണ് നേരിടുന്നത്. 

 

ഇന്ന് സഞ്ജുവിന്റെയും ഋതുരാജിന്റെയും പ്രകടനമെങ്ങനെ? ജ്യോതിഷ പ്രവചനം...

 
ചിങ്ങം രാശിയാണ് സഞ്ജുവിന്റേത്. സഞ്ജുവിന്റെ ​ഗ്രഹനില പ്രകാരം ഇന്ന് മിശ്രഫലങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ചൊവ്വ അനുകൂല സ്ഥാനത്താണുള്ളത്. നേതൃപാടവം കാണിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. ടീമിനെ നയിക്കാനും മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും സഞ്ജുവിന് സാധിച്ചേക്കും.    

ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്താൽ തുടക്കത്തിൽ അല്പം പതർച്ച ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. രാഹുവിന്റെ സ്വാധീനത്താലാണിത്. എന്നാൽ ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സഞ്ജുവിന് വലിയ സ്കോർ നേടാനുള്ള "ഭാഗ്യയോഗം" കാണുന്നുണ്ട്.   

ശനിയുടെ ദൃഷ്ടി ഉള്ളതിനാൽ അനാവശ്യമായ സാഹസികത ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും ജ്യോതിഷ പ്രവചനമുണ്ട്. വിക്കറ്റ് കളയാതെ കളിക്കാൻ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.   

സഞ്ജുവിന്റെ ജാതകപ്രകാരം വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് ശേഷമുള്ള സമയം കൂടുതൽ അനുകൂലമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോസ് നേടിയാൽ അത് വിജയത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടിയായി കണക്കാക്കാം.  

അവിട്ടം നക്ഷത്രവും കുംഭം രാശിയുമാണ് ഋതുരാജ് ​ഗെയ്ക്വാദിന്റേത്. ശനി സ്വന്തം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഋതുരാജിന് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. കളിക്കളത്തിൽ മികച്ച ക്ഷമയും സ്ഥിരതയുമുണ്ടാകും. ഇത് വലിയ ഇന്നിംഗ്‌സുകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ താരത്തെ സഹായിക്കും. ബുധന്റെ അനുകൂല സ്ഥാനത്താണുള്ളത്. ഇതുമൂലം ബൗളിംഗ് മാറ്റങ്ങളിലും ഫീൽഡ് ക്രമീകരണങ്ങളിലും മികച്ച രീതിയിൽ ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഋതുരാജിന് സാധിക്കും. അതേസമയം ചൊവ്വയുടെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലെ സ്ഥിതി കായികമായ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കും. അമിതമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.   

സീസണിലെ മൂന്നാമത്തെ ജയം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്ന് ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സ് ഇറങ്ങുന്നത്. ഹൈദരാബാദിൽ വൈകിട്ട് 7.30ന് ആണ് സൺറൈസേഴ്സ് ​ഹൈദരാബാദുമായി ചെന്നൈ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. അതേസമയം പരിക്ക് മാറി എംഎസ് ധോണി ടീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ കൂടി ധോണി കളിക്കില്ല എന്നാണ് വിവരം.   

