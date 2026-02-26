Sarvartha Siddhi Yoga: സര്വ്വാര്ത്ഥ സിദ്ധിയോഗത്തിലൂടെ ചില രാശിക്കാര്ക്ക് അവരുടെ ജീവിതം മാറി മറിയും
സര്വ്വാര്ത്ഥ സിദ്ധിയോഗത്തിലൂടെ ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് ഭാഗ്യമെത്തുകയെന്ന് നോക്കാം
മേടം രാശി: ഏറ്റെടുത്ത ജോലികളെല്ലാം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനാകും. സാമ്പത്തികമായും നേട്ടം കൈവരിക്കും. കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരും. സാങ്കേതികപരമായ കാര്യങ്ങളിലും വിജയം തേടിയെത്തും.
ഇടവം രാശി: സാമ്പത്തികമായി നേട്ടങ്ങളുമുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാനിടയാകും. പുതിയ സംരഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാന് അനുകൂല സമയമാണിത്. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും പൂർണ്ണപിന്തുണ തേടിയെത്തും.
കര്ക്കിടകം രാശി: സാമ്പത്തികമായ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം വർധിക്കും. സന്തോഷകരമായ യാത്രകൾക്കുള്ള സമയം വന്നുചേരും. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഇല്ലാതാക്കാനാകും. ജീവിതം മൊത്തതിൽ മാറിമറിയുന്ന സമയമാണ്.
കന്നി രാശി: വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അനുകൂലമായ സമയമാണിത്. ജോലിയിൽ മികച്ച അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ നേട്ടമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും കൈവരും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ജീവിതം മാറി മറിയും.
തുലാം രാശി: നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അനുകൂല സമയമാണിത്. വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള യോഗവും കാണുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും കൈവരും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കാനാകും.
Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
Gold Rate Today February 25: സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ