  Saturn Retrograde 2026: മീനം രാശിയിൽ ശനിയുടെ വക്രഗതി; ഇവർക്ക് ഇനി ഭാഗ്യത്തിന്റെ പെരുമഴ, അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭം

വ്യക്തികളുടെ കർമ്മഫലത്തിന് അനുസരിച്ച് ഗുണവും ദോഷവും ഒരുപോലെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശനി. ശനിയുടെ ചലനത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകും.  

 

ശനിയെ 'കർമ്മഫലദാതാവ്' എന്നാണ് ജ്യോതിഷത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ശനിയുടെ വക്രഗതിയിലുള്ള സഞ്ചാരം ചില രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ഭാഗ്യങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും സമ്മാനിക്കും.

 
ഏകദേശം 30 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശനി ഇപ്പോൾ വ്യാഴത്തിന്റെ രാശിയായ മീനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 2027 ജൂൺ വരെ ശനി മീനം രാശിയിൽ തുടരും. ഏതൊക്കെ രാശികൾക്കാണ് ഈ കാലയളവിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുകയെന്ന് നോക്കാം.   

കർക്കിടകം - ജോലിയിൽ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തും. ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിക്കും. കരിയറിൽ മികച്ച മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നിലനിന്നിരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ അകലും. ദീർഘകാല സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകും. ദീർഘകാലമായി അലട്ടിയിരുന്ന വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വെല്ലുവിളികൾക്കും ഈ കാലയളവിൽ പരിഹാരം കാണാനാകും. കോടതി സംബന്ധമായ തർക്കങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങളുണ്ടാകും.  

മകരം രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ശനി ഇപ്പോൾ മൂന്നാം ഭാവത്തിലാണ് വക്രഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ശനിയുടെ വക്ര​ഗതി ഗുണാനുഭവങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തുന്ന സമയമാണിത്. നിലവിൽ ജോലിയിലുള്ളവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതവും അനുകൂലവുമായ മാറ്റങ്ങൾ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അനുഭവപ്പെടും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും നല്ല സമയമാണ്. മത്സരപ്പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടാനാകും. ആഗ്രഹിച്ച കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കും. സാമ്പത്തിക നിലയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. അപ്രതീക്ഷിത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ധനലാഭമുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും നിറയും.  

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ‌ മികച്ച നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനാകും. കരിയറിൽ നിലനിന്നിരുന്ന എല്ലാ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും മാറും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റാനും സ്ഥാനക്കയറ്റം, ശമ്പള വർദ്ധനവ് എന്നിവയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിക്കാനും സമ്പാദ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് അർഹമായ‌ ഫലം ലഭിക്കും.  

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.    

