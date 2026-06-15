/Saturn Transit 2026: സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും ജോലിയിലെ മുന്നേറ്റവും; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ശനിയുടെ അനുഗ്രഹമുണ്ടാകും..!

Saturn Transit 2026: ജൂലൈ 27 മുതൽ ഡിസംബർ 11 വരെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല സമയം
മേടം രാശി: തൊഴിൽ രംഗത്ത് മികച്ച് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാനിടയാകും. ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങികിടന്ന പദ്ധതികൾ വീണ്ടും സജീവമാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം വന്നുചേരും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാകും.
മിഥുനം രാശി: ജോലി സംബന്ധമായ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങി കിട്ടും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ബിസിനസുകാർക്ക് പുതിയ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ ഗുണകരമായി ഭവിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനരംഗത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കും. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും.
ചിങ്ങം രാശി: സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മികച്ച ലാഭം കൊയ്യാനാകും. ബിസിനസിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. സാമൂഹിക രംഗത്ത് അംഗീകാരം വർധിക്കും. പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും.
തുലാം രാശി: കാത്തിരുന്ന നേട്ടങ്ങൾ കൈവരാൻ ഇടയാകും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് ശമ്പളം വർദ്ധിക്കാനിടയാകും. ബിസിനസിൽ വികസനമുണ്ടാകും. സൗഹൃദബന്ധങ്ങൽ ശക്തമാകും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷകരമായചടങ്ങുകൾ നടക്കാനിടയാകും. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആശ്വാസം ലഭിക്കും. മാനസിക സമ്മർദം കുറയും.
മകരം രാശി: ജോലിയിലും ബിസിനസിലും മികച്ച പുരോഗതി കൈവരും. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. പഴയ കടബാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ജോലിയിൽ നേതൃഗുണങ്ങൾ പ്രകടമാകും. ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരും.
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