  • Malayalam News
  • Photos
  • Shani And Budh Margi 2025: ശനിയും ബുധനും നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും; ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് മേൽ പണമഴ!

Shani And Budh Margi 2025: ശനിയും ബുധനും നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും; ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് മേൽ പണമഴ!

Lucky Zodiac Signs: നവംബർ 28ന് ശനിയും നവംബർ 29ന് ബുധനും നേർഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കും.
  • Nov 13, 2025, 10:05 PM IST
നവംബർ മാസത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും കൊണ്ടുവരുന്നു.

നവംബർ 28ന് ശനിയും നവംബർ 29ന് ബുധനും നേർഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.

കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പുതിയ വരുമാന മാർഗങ്ങളുണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും.

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടാകും. തൊഴിലിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. തൊഴിൽരഹിതർക്ക് ജോലി ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കാൻ അനുകൂല സമയം. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

Shani Margi 2025 Budh Margi 2025

