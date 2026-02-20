English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Shani Asta 2026: ശനിയുടെ അസ്തമയം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇനി ഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!

Shani Asta 2026: ശനിയുടെ അസ്തമയം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇനി ഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!

Shani Asta 2026: ഏഴരശനിയും കണ്ടകശനിയും പോലും കനിയുന്ന ശനി അസ്തമയം

 

നിശ്ചിത ഇടവേളകളില്‍ രാശിചക്രങ്ങള്‍ മാറുന്ന ശനി മാര്‍ച്ചില്‍ അതിന്റെ അസ്തമയത്തിലേക്ക് എത്തും

 
നിലവില്‍ വ്യാഴത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തോടൊപ്പമാണ് ശനി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ശനിയുടെ അസ്തമയം ചില രാശിക്കാരില്‍ ദോഷഫലങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കി ഗുണാനുഭവങ്ങള്‍ പ്രദാനം ചെയ്യും. ഏതൊക്കെ രാശിക്കാരാണ് എന്ന് നോക്കാം.  

മേടം രാശി: ജീവിതത്തിലെ നെഗറ്റീവ് ഫലങ്ങളെ പൂര്‍ണമായും പരിഹരിക്കാനാകും. അത് മാത്രമല്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതായി മാറും. ദീര്‍ഘകാലമായി അലട്ടിയിരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണാന്‍ കഴിയും. ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഇവരോടൊപ്പമുണ്ടാകും. അത് മാത്രമല്ല വിദേശയാത്രക്ക് ഉള്ള യോഗവും കാണുന്നുണ്ട്. പല കോണില്‍ നിന്നും നിങ്ങളെ തേടി വരുമാനമെത്തും. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.  

ചിങ്ങം രാശി: ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലി പുനരാരംഭിക്കാനാകും. മത്സരപ്പരീക്ഷകളില്‍ നേട്ടം കൈവരും. സമൂഹത്തില്‍ ബഹുമാനവും അംഗീകാരവും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം കാണാനാകും. ബിസിനസ് രംഗത്ത് മികച്ച മാറ്റങ്ങള്‍ തേടിയെത്തും. കൂടാതെ, പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുകൂല സമയമാണിത്.  

കുംഭം രാശി: അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാനും മികച്ച സമയമാണ്. ഏഴരശനിയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങളുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ എല്ലാം കൃത്യമായി നിറവേറ്റാനാകും. ഏത് കഠിന സമയത്തേയും വളരെ ലളിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുനാകും. സാധനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കാനും വാങ്ങാനും പറ്റിയ സമയമാണ്. പല കാര്യങ്ങളിലും ആത്മസംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും. പൂര്‍വ്വിക സ്വത്തുക്കള്‍ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.   

Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല

