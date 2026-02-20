Mercury-Saturn Conjuction: ജ്യോതിഷത്തിൽ വളരെ പ്രധാന്യമുള്ള രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളാണ് ശനിയും ബുധനും. ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സംയോഗം ഉടൻ തന്നെ സംഭവിക്കും.
വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ബുധൻ വ്യാഴത്തിന്റെ രാശിയായ മീനം രാശിയിലേക്ക് മാറാൻ പോകുന്നത്. നിലവിൽ ശനി ഈ രാശിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതും.
മീനം രാശിയിലെ ശനി-ബുധ സംയോഗം ചില രാശികൾക്ക് വിവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകും. ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശികളെന്ന് നോക്കാം.
ഇടവം രാശിക്കാര്ക്ക് ശനി-ബുധ സംയോഗം ജീവിതത്തിൽ ഗുണകരമായ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ബിസിനസിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. വരുമാനം ഇരട്ടിയാകും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്ത് തീർക്കാനാകും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.
തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക് ഭാഗ്യം തേടിയെത്തുന്ന സമയമാണിത്. തൊഴിൽ, ബിസിനസ് എന്നിവയിലെല്ലാം നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ അആഅഗ്രഹിച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും.
മിഥുനം രാശിക്കാര്ക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണിത്. വരുമാനം വർധിക്കും. തൊഴിലിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയും സ്ഥാനക്കയറ്റവുമൊക്കെ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും.
മീനം രാശിക്കാര്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. വരുമാനം ഇരട്ടിയാകും. പ്രശസ്തിയും പണവും ലഭിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
