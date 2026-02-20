English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Shani-Budh Yuti 2026: ശനി-ബുധ സംയോഗം; ഭാഗ്യം പടിവാതിൽക്കൽ, ഇവർക്ക് കൈവരും സർവ്വസൗഭാ​ഗ്യങ്ങളും, ഒപ്പം വൻ ധനനേട്ടം!

Shani-Budh Yuti 2026: ശനി-ബുധ സംയോഗം; ഭാഗ്യം പടിവാതിൽക്കൽ, ഇവർക്ക് കൈവരും സർവ്വസൗഭാ​ഗ്യങ്ങളും, ഒപ്പം വൻ ധനനേട്ടം!

Mercury-Saturn Conjuction: ജ്യോതിഷത്തിൽ വളരെ പ്രധാന്യമുള്ള രണ്ട് ​ഗ്രഹങ്ങളാണ് ശനിയും ബുധനും. ഈ രണ്ട് ​ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സംയോ​ഗം ഉടൻ തന്നെ സംഭവിക്കും. 

 

വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ബുധൻ വ്യാഴത്തിന്റെ രാശിയായ മീനം രാശിയിലേക്ക് മാറാൻ പോകുന്നത്. നിലവിൽ ശനി ഈ രാശിയിലാണ് സ‍ഞ്ചരിക്കുന്നതും. 

 
1 /6

മീനം രാശിയിലെ ശനി-ബുധ സംയോ​ഗം ചില രാശികൾക്ക് വിവിധ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ നൽകും. ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശികളെന്ന് നോക്കാം.   

2 /6

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ശനി-ബുധ സംയോഗം ജീവിതത്തിൽ ​ഗുണകരമായ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ബിസിനസിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. വരുമാനം ഇരട്ടിയാകും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്ത് തീർക്കാനാകും. ആരോ​ഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.   

3 /6

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഭാ​ഗ്യം തേടിയെത്തുന്ന സമയമാണിത്. തൊഴിൽ, ബിസിനസ് എന്നിവയിലെല്ലാം നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ അആഅ​ഗ്രഹിച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും.   

4 /6

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണിത്. വരുമാനം വർധിക്കും. തൊഴിലിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയും സ്ഥാനക്കയറ്റവുമൊക്കെ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ആ​ഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും.  

5 /6

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. വരുമാനം ഇരട്ടിയാകും. പ്രശസ്തിയും പണവും ലഭിക്കും.   

6 /6

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Astrology malayalam Horoscope Shani Budh Conjunction ജ്യോതിഷം രാശിഫലം ശനി-ബുധ സംയോ​ഗം

Next Gallery

Gold Rate Today 2026 February 20: ഇന്നലെ കൂടിയത് ഇന്ന് കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം

You May Like

Sponsored by Taboola