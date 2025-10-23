English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Shani Gochar: തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാകും, 2027 വരെ സമ്പത്തിന്റെ പെരുമഴ; ഈ രാശികളുടെ സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ

Shani Gochar: തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാകും, 2027 വരെ സമ്പത്തിന്റെ പെരുമഴ; ഈ രാശികളുടെ സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ

Shani Gochar 2025: 2027 വരെ ചില രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിന്റെ പെരുമഴയുണ്ടാകും. ശനിയുടെ അനു​ഗ്രഹത്താൽ ഇവരിലേക്ക് പണം ഒഴുകിയെത്തും.

 

ശനിയുടെ ചലനങ്ങൾ ജ്യോതിഷത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്. നിലവിൽ മീനം രാശിയിൽ വക്ര​ഗതിയിലാണ് ശനി സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ശനിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ വിവിധ രാശികൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.

 
1 /5

രണ്ടര വർഷമാണ് ശനി ഒരു രാശിയിൽ തന്നെ തുടരുന്നത്. 2027 ജൂൺ 02 വരെ ശനി മീനം രാശിയിൽ തുടരും. ശനിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ 3 രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങളുണ്ടാകും. ഇവരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാകും. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം, സമാധാനം എന്നിവ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും.   

2 /5

തുലാം: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ വലിയ ലാഭം നേടാനാകും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. ജോലിയിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവരുടെ സന്തോഷകരമായ ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്.   

3 /5

ചിങ്ങം: ശനിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് വലിയ വിജയം കൈവരിക്കാനാകും. സമൂഹത്തിൽ ഇവർക്കുള്ള ബഹുമാനം വർധിക്കും. വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വർധിക്കും.   

4 /5

മകരം: മകരം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയമാണിത്. എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം നേടാനാകും. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനാകും.  

5 /5

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Shani Gochar 2025 Astrology Zodiac signs ശനി സംക്രമണം ജ്യോതിഷം

Next Gallery

Kerala Lottery Result Today 23 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്നറിയാം; കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

You May Like

Sponsored by Taboola