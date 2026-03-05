Shani Nakshatra Gochar: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി ബുധന്റെ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി ജോലിയിലും ബിസിനസിലും അഭിവൃദ്ധി!

Shani Nakshatra Transit 2026: ശനിയുടെ രേവതി നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ചില രാശിക്കാർക്ക് നൽകും പോസിറ്റീവ് നേട്ടങ്ങൾ.
Shani Nakshatra Transit 2026: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ചു 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭരണ ദേവനായ ശനി മെയ് 17 ന് രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. രേവതി നക്ഷത്രത്തിന്റെ അധിപൻ ബുധനാണ്.
ബുധനും ശനിയും സൗഹൃദബന്ധം പങ്കിടുന്നു. തൽഫലമായി, ശനിയുടെ ഈ സംക്രമണം പല രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.
ഈ സംക്രമണം മിഥുനം, കന്നി, മകരം എന്നീ രാശിക്കാർക്ക്, തൊഴിൽ, തൊഴിൽ, ബിസിനസ്സ് എന്നിവയിൽ ശുഭകരമായിരിക്കും.
കർമ്മം, അച്ചടക്കം, നീതി എന്നിവയുടെ ഘടകമായിട്ടാണ് ശനിയെ കണക്കാക്കുന്നത്. അതേസമയം ബുധൻ ജ്ഞാനം, സംസാരം, ബിസിനസ്സ്, ആശയവിനിമയം എന്നിവയുടെ ഗ്രഹമാണ്.
ശനി ബുധന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്ത്രം, ആസൂത്രണം, കഠിനാധ്വാനം എന്നിവ ഫലം നൽകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കും. ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് ഇതിലൂടെ വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാം.
ജ്യോതിഷത്തിൽ രേവതി നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം (Importance of Revati Nakshatra in Astrology) വേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് രേവതി നക്ഷത്രത്തെ 27-ാമത്തെയും അവസാനത്തെയും നക്ഷത്രമായി കണക്കാക്കുന്നു. മീന രാശിയുടെ അവസാന ദശയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം, പുതിയൊരു തുടക്കം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ബുദ്ധി, സംസാരം, ആശയവിനിമയം, യുക്തി എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ബുധനാണ് ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഭരണ ഗ്രഹം.
മിഥുനം (Gemini): ശനിയുടെ നക്ഷത്ര മാറ്റം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കാം. ബുധൻ മിഥുന രാശിയുടെ അധിപനാണ്. നിങ്ങളുടെ കരിയറിലെ ദീർഘകാല തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങിയേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങളോ സ്ഥാനക്കയറ്റമോ ലഭിച്ചേക്കാം. മാധ്യമങ്ങൾ, എഴുത്ത്, മാർക്കറ്റിംഗ്, ഐടി, അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയം എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. ബിസിനസുകാർക്ക് പുതിയ ബന്ധങ്ങളും പുതിയ പദ്ധതികളും ലഭിക്കാനും സാധ്യത.
കന്നി (Virgo): ശനിയുടെ നക്ഷത്ര മാറ്റം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും . ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലി വിലമതിക്കപ്പെടാം. വളരെക്കാലമായി സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനോ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനോ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സമയം അനുകൂലം. എന്നിരുന്നാലും ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കൂ.
മകരം (Capricorn): ശനിയുടെ നക്ഷത്ര മാറ്റം ഇവർക്കും ഗുണകരമാകും. ശനി മകരത്തിന്റെ അധിപനായതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. സർക്കാർ മേഖലയിലോ ഭരണപരമായ സേവനങ്ങളിലോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ഈ സമയത്ത് നേട്ടമുണ്ടാകാം. ഈ സമയത്ത് ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും. ഈ സമയത്ത് ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാം. രാജ്യത്തിനകത്തോ വിദേശത്തോ യാത്ര ചെയ്യാനും യോഗം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
