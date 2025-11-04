Shani Nakshatra Parivartan: ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; 2026 മുതൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രം!

Shani Nakshatra Gochar 2026: നീതിയുടെ ദേവനായ ശനി 2026 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ നാടകീയമായ ഒരു സംക്രമണം നടത്താൻ പോകുന്നു.
Saturn Nakshatra Transit: ഈ ശനിയുടെ സംക്രമണം മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേക്കാം.
Shani Gochar 2026: 2026 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ശനി ഒരു മഹത്വപൂർണമായ സംക്രമണം നടത്തും. അതായത് 2026 ജനുവരിയിൽ ശനി നക്ഷത്രമാറ്റം നടത്തും.
ജനുവരി 20 ന് ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. 9 ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പതുക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ് ശനി.
ഓരോ രാശിയിലും ശനി ഏതാണ്ട് രണ്ടര വർഷം തുടരും. അതുപോലെ ശനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നക്ഷത്രമാറ്റവും നടത്താറുണ്ട്. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും
ജനുവരിയിൽ ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങും. ഈ മാറ്റം ചിലർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ അറിയാം...
ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിന്റെ അധിപനായ ശനി സ്വന്തം ഗൃഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. തുടർന്ന് മെയ് 17 ന് ശനി രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. അതേസമയം, അതുവരെ ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ തുടരും.
ഇടവം (Taurus): ഉത്തരഭദ്രപാദ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിലേക്കുള്ള ശനിയുടെ പ്രവേശനം ഇവർക്ക് പല നേട്ടങ്ങളും നൽകും.ഈ രാശിയുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ ശനി വസിക്കും. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാരുടെ ദീർഘകാല ആഗ്രഹം സഫലമായേക്കാം, കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. ജോലിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങിയേക്കാം, ധൈര്യവും വീര്യവും വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കാം
മിഥുനം (Gemini): ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്കും പുതുവർഷം പൊളിയായിരിക്കും. ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പത്താം ഭാവത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. അതിലൂടെ ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ മാറ്റം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കാം. ജോലിയിലുള്ളവർക്ക് ഗുണകരമാകും, കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അനാവശ്യ ചെലവുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മോചനം ലഭിച്ചേക്കാം. ഇണയോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും.
മീനം (Pisces): ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ ശനി ആയിരിക്കും. തൽഫലമായി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിലേക്കുള്ള ശനിയുടെ പ്രവേശനം വളരെ ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനും സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ആസ്വദിക്കും. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ കാലഘട്ടം നല്ലതായിരിക്കും. പുതിയ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)