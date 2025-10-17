Shani Guru Gochar: 12 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ പവർഫുൾ വിപരീത രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും വൻ അഭിവൃദ്ധി

Vipreet Rajayoga 2025: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ദേവന്മാരുടെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യാഴം ഈ വർഷം രണ്ടുതവണ രാശി മാറ്റും.
Vipreet Rajayoga 2025: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ദേവന്മാരുടെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യാഴം ഈ വർഷം രണ്ടുതവണ രാശി മാറ്റും. അതിലൂടെ ചില ഗ്രഹങ്ങളുമായി സംയോജിച്ച് ശുഭ-അശുഭ രാജയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. 2025 ഒക്ടോബർ 18 മുതൽ 2025 ഡിസംബർ 5 വരെ വ്യാഴം കർക്കടകത്തിൽ തുടരും.
ഇതിനുശേഷം 2026 ജൂൺ 2 മുതൽ 2026 ഒക്ടോബർ 31 വരെയും, തുടർന്ന് 2027 ജനുവരി 25 മുതൽ 2027 ജൂൺ 26 വരെയും വ്യാഴം വീണ്ടും കർക്കടകത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. വ്യാഴത്തിന്റെ സ്ഥാനമാറ്റം 12 രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കും.
ഈ സമയം വ്യാഴത്തിന്റെ രാശിയായ മീനത്തിൽ ശനി വക്രഗതിയിലായിരിക്കും. തൽഫലമായി വ്യാഴവും ശനിയും കൂടിച്ചേരുകയും വിപരീത രാജയോഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കും.
ശനിക്കും വ്യാഴത്തിനും ഇടയിലുള്ള വിപരീത രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ചില രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെക്കുറിച്ച് അറിയാം...
ചിങ്ങം (Leo): ഈ രാശിയിൽ ശനി എട്ടാം ഭാവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം സഞ്ചരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിലെ ആളുകൾക്ക് ഏഴര ശനിയിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിച്ചേക്കാം. ഇതിലൂടെ ഇവരുടെ ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. അവരുടെ കരിയറിലെ ദീർഘകാല തടസ്സങ്ങൾ ക്രമേണ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇവർക്ക് വ്യാഴത്തിന്റെയും ശനിയുടെയും വിപരീത രാജയോഗം പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ച ആളുകൾക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് കൂടുതൽ ചായ്വ് ഉണ്ടാകും, അവരുടെ ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടും, ദീർഘകാല കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കാം. അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കും സാധ്യത, കാര്യമായ കരിയർ നേട്ടങ്ങളും സാധ്യമാണ്. ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കഴിയും.
തുലാം (Libra): വ്യാഴത്തിന്റെയും ശനിയുടെയും വിപരീത രാജയോഗം ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഭാഗ്യകരമായിരിക്കാം. ഈ രാശിയുടെ ആറാം ഭാവത്തിൽ ശനി പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലാണ്. വ്യാഴത്തിന്റെ സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച്, അത് പത്താം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ച ആളുകൾക്ക് പല മേഖലകളിലും വലിയ വിജയം നേടാൻ കഴിയും. കഠിനാധ്വാനം തീർച്ചയായും ഫലം നൽകും. കരിയറിൽ ഒരു പുതിയ ദിശ തെളിയും. ബഹുമാനവും ആദരവും വർദ്ധിക്കാം. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വന്നേക്കാം. ജോലിയിലുള്ളവർക്ക് ഈ സമയം പ്രത്യേകിച്ചും ഗുണകരമായിരിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Kerala Gold Price Today: റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ തുടർന്ന് സ്വർണ്ണവില; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം