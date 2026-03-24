Shani Mangal Yuti 2026: ജോലിയിലെ തടസം മുതൽ വെല്ലുവിളികളേറെ! ശനിയും ചൊവ്വയും ഒന്നിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് അശുഭം

Shani Mangal Yuti 2026: ജ്യോതിഷത്തിൽ പ്രാധാന്യം ഏറെയുള്ള ​ഗ്രങ്ങളാണ് ശനിയും ചൊവ്വയും. ഇവയുടെ ചലനത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വിവിധ രാശികളെ വ്യത്യസ്തമായി ബാധിക്കും. 

 

ഏപ്രിൽ 2ന് ശനിയും ചൊവ്വയും മീനം രാശിയിൽ ഒന്നിച്ചെത്തുകയാണ്. ശനി നിലവിൽ മീനം രാശിയിലാണ് സഞ്ചാരം. ഇവിടേക്ക് ചൊവ്വയും പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ജ്യോതിഷം പ്രകാരം ചിലർക്ക് ഇത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 

 
ഏകദേശം 18 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ചൊവ്വ മീനം രാശിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഫലം വളരെ ശക്തമായിരിക്കും. ശനി-ചൊവ്വ സംയോ​ഗം നടക്കുമ്പോൾ ചില രാശികൾ അതീവ ജാ​ഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്.   

മൂന്ന് രാശികൾക്കാണ് ഈ സംയോ​ഗം ഏറെ ദുഷ്ക്കരമാകുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ സമ്മർദ്ദം വർധിക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നുവന്നേക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശികളെന്ന് നോക്കാം.  

മേടം - മേടം രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞൊരു സമയമായിരിക്കും ഇത്. മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൂടാന സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിയിൽ തടസങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം. ബിസിനസുകാരും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. തിടുക്കപ്പെട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാതിരിക്കുക. അത് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. പുതിയ പദ്ധതികൾക്ക് തുടങ്ങാൻ സമയം അനുകൂലമല്ല. യാത്രകളും ഒഴിവാക്കാം.   

കന്നി - കന്നി രാശിക്കാർ ഈ കാലയളവിൽ ജാ​ഗ്രതയോടെ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുക. ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ജോലിയും കുടുംബവും ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നത് അൽപം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ചെലവുകൾ കൂടും. വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ തടസം നേരിട്ടേക്കാം.   

മീനം - മീനം രാശിയിലാണ് ശനി-ചൊവ്വ സംയോ​ഗം സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാശിക്കാരെയാകും സംയോ​ഗം കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുക. പുതിയ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൂടും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന പുതിയ ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കരുത്. ജോലിയിൽ ജാ​ഗ്രത വേണം. ചെറിയ തെറ്റുകൾ പോലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. കോടതി കേസുകളിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായേക്കാം.   

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

