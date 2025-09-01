English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Samsaptak Yog: ശനിയും ചൊവ്വയും കൂടിച്ചേര്‍ന്ന് സമസപ്തക യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു; ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയം

Shani Mangal Yuti 2025: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ശനിയും ചൊവ്വയും കുടിച്ചേരുന്നത് വലിയ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ​ഗ്രഹങ്ങളും ചേർന്ന് സമസപ്തക യോഗം രൂപീകരിക്കാന്‍ പോകുകയാണ്.

 

സമസപ്തക യോഗം ​ഗുണഫലങ്ങളും ദോഷഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും. എന്നാൽ കൂടുതലായി ​ഗുണഫലങ്ങളാകും ലഭിക്കുക. 

 
ചൊവ്വ കന്നി രാശിയിലും ശനി മീനം രാശിയിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സമസപ്തക യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. മൂന്ന് രാശിക്കാർക്കാണ് ഇതിന്റെ ​ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ലഭിക്കുക. ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശികളെന്ന് നോക്കാം.    

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് പുതിയ വരുമാനം മാർ​ഗങ്ങൾ ലഭിക്കും. കലാകായിക രംഗത്ത് അംഗീകാരവും ആദരവും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാകും. ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റിവിറ്റി നിറയും. ബിസിനസുകാർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ സമയമാണിത്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ഈ സമയം സാധിക്കും.  

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സമസപ്തകയോഗം മൂലം ജീവിതം തന്നെ മാറി മറിയും. വരുമാനം ഇരട്ടിയാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഉത്തരവാദിത്തം വർധിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. വിദേശത്ത് പോകാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകും.   

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ധനനേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താൻ വളരെ മികച്ച സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിലെല്ലാം വിജയം നേടാനാകും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറയും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ശമ്പള വർധനവിനും സാധ്യതയുണ്ട്.   

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Astrology Shani Mangal Yuti Samsaptak Yog ജ്യോതിഷം ശനി ചൊവ്വ സം​ഗമം സമസപ്തക യോ​ഗം

