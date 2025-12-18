Shani Nakshathra Gochar: പുതുവർഷത്തിൽ ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ആകസ്മിക നേട്ടങ്ങൾ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Shani In Uthriattathi Nakshathra: ശനി പുതുവർഷത്തിൽ ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും.  അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിലും ബിസിനസിലും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.

 
ജ്യോതിഷത്തിൽ ശനിയെ ഏറ്റവും പതുക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രഹമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു രാശിയിൽ ഏകദേശം രണ്ടര വർഷത്തോളം തുടരും. ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം അത് നക്ഷത്രവും രാശിയും മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശനി ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തേക്ക് തുടരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു നക്ഷത്രചക്രം പൂർത്തിയാക്കാൻ ശനിയ്ക്ക് 27 വർഷമെടുക്കും. തൽഫലമായി ശനിയുടെ മാറ്റത്തിന്റെ ആഘാതം 12 രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ അനുഭവപ്പെടും.

2026 ൽ ശനി മീന രാശിയിൽ നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കും. വർഷത്തിലെ ആദ്യ മാസമായ ജനുവരിയിൽ ശനി നക്ഷത്രവും മാറ്റും. ജനുവരി 20 ന് ശനി സ്വന്തം രാശിയായ ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും.

വേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് നീതിയുടെ ദേവനായ ശനി ജനുവരി 20 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:13 ന് ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. 2026 മെയ് 17 വരെ ഇത് ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ തുടരും.

 27 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ 26-ാമത്തേതാണ് ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രം. ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ രാശി മീനമാണ്. ശനി മീനത്തിൽ വസിക്കും. തൽഫലമായി വ്യാഴത്തിന്റെ സ്വാധീനം ശനിയോടൊപ്പം അനുഭവപ്പെടും.  

കന്നി (Virgo): ഈ രാശിയുടെ ജാതകത്തിൽ ശനി ഏഴാം ഭാവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും.  ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ശനിയുടെ പ്രവേശനം ഈ രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഈ രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ പിതാവുമായി നല്ല ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും. ദീർഘകാല മാനസിക സമ്മർദ്ദം ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. കാര്യമായ തൊഴിൽ നേട്ടങ്ങൾ സാധ്യമാണ്.

ചിങ്ങം (Leo): ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ഈ രാശിയുടെ എട്ടാം ഭാവത്തിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യും. ശനിയുടെ സ്വാധീനം പത്ത്, രണ്ട്, അഞ്ച് ഭാവങ്ങളിൽ പതിക്കും. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ഒരു വിപരീത രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ കഴിയും.

മീനം (Pisces): ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ ശനി സഞ്ചരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ശനിയുടെ പ്രവേശനം ഈ വ്യക്തികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ശുഭകരവും ഗുണകരവുമായിരിക്കും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാകാൻ തുടങ്ങും, കൂടാതെ സമ്പത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവിന്റെ സൂചനകളും ഉണ്ട്. കുടുംബജീവിതം സന്തോഷകരമാകും, കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകും.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

