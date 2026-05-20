മെയ് 17ന് ശനി രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ സംക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ 9 വരെ ശനി ഇതേ നക്ഷത്രത്തിൽ തുടരും. ജ്യോതിഷപരമായി ഈ സംക്രമണം ചില രാശിക്കാർക്ക് ദോഷം ചെയ്യും.
ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് രാശികളെന്നും ഈ കാലയളവിൽ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും നോക്കാം...
മിഥുനം - മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. ജോലിയും വ്യക്തിജീവിതവും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സമ്മർദ്ദം കൂട്ടും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും മോശമാകും. പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ ധൃതിയിൽ എടുക്കാതിരിക്കുക. പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത് കൂടുതൽ മുൻകരുതലുകളും ജാഗ്രതയും പുലർത്തുക.
ചിങ്ങം - ചിങ്ങം രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അശ്രദ്ധമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
ധനു - ധനു രാശിക്കാർക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കും. സമ്മർദ്ദവും ആശയക്കുഴപ്പവും നിറഞ്ഞ ആറുമാസക്കാലമാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ജോലിയിൽ തടസങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ വർധിച്ചേക്കാം.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.