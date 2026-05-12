Shani Nakshatra Gochar: 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശനി രേവതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം

Shani Nakshatra Transit: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ശനി മീന രാശിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് രേവതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര ആയിരിക്കും.
ജ്യോതിഷത്തിൽ ശനിയെ ഏറ്റവും ശക്തവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പതുക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രഹമായും ശനിയെ കണക്കാക്കുന്നു, ഏകദേശം രണ്ടര വർഷത്തോളം ഒരു രാശിയിൽ തന്നെ ശനി തുടരും.
ശനി നക്ഷത്ര മാറ്റവും നടത്താറുണ്ട്. നിലവിൽ ശനി മീനത്തിലും ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലുമാണ്. വരുന്ന 17 ന് ശനി ബുധന്റെ നക്ഷത്രമായ രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും.
ഈ രാശിയിലെ ശനിയുടെ സാന്നിധ്യം 12 രാശികളുടെയും ജീവിതത്തെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സ്വാധീനിക്കും. എങ്കിലും ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. ശനി രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ നകുമെന്ന് നോക്കാം..
ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് മെയ് 17 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:39 ന് ശനി രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ഒക്ടോബർ 9 വരെ തുടരുകയുംക് ചെയ്യും..
ആകാശത്തിലെ 27 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ അവസാനത്തേതാണ് രേവതി നക്ഷത്രം. ഇത് വളരെ ശുഭകരവും സൗമ്യവും, ഐശ്വര്യപ്രദവുമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ അധിപൻ ബുധനാണ്. രേവതി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ശുഭകരമായ ഒന്നാണ്.
ഈ നാളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം, ഗൃഹപ്രവേശം, യാത്ര തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഗുണകരമാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു.
തൽഫലമായി ചില രാശികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ശനിയുടെ ഈ നക്ഷത്രമാറ്റം അഭിവൃദ്ധി, ഭാഗ്യം, ബഹുമാനം, അന്തസ്സ് എന്നിവ കൊണ്ടുവരും.
മേടം (Aries): ശനിയുടെ രേവതി നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ഈ രാശിയുടെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ശനി വസിക്കും. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അവരുടെ ജോലികളിലും ബിസിനസ്സിലും കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. പുതിയ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ വിജയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രധാന മാറ്റം സംഭവിച്ചേക്കാം. വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. കൂടാതെ ഇറക്കുമതി-കയറ്റുമതി ബിസിനസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ലാഭം നേടാനും കഴിയും.
തുലാം (Libra): രേവതി നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ശനിയുടെ സംക്രമണം ഇവർക്കും പല വിധത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഈ രാശിയുടെ ആറാം ഭാവത്തിൽ ശനി സംക്രമിക്കും. കൂടാതെ, ഭാഗ്യത്തിന്റെ അധിപനായ ബുധന്റെ നക്ഷത്രത്തിലാണ് ഇത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാർക്ക് പല ശ്രമങ്ങളിലും വിജയം നേടാൻ കഴിയും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലി വിലമതിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്തോഷിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തേക്കാം. ജോലിക്കായി നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇത് ഭാവിയിൽ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരുത്തും. ബിസിനസ്സിനും നേട്ടമുണ്ടാകാം.
മകരം (Capricorn): രേവതി നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ശനിയുടെ സംക്രമണം ഇവർക്കും ഗുണകരമാകും. മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ശനി സ്ഥാനം പിടിക്കും. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യനേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ കാലയളവിൽ ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത് ഗണ്യമായ ലാഭം നൽകും. വ്യക്തിഗത വസ്തുക്കൾക്കും ആഡംബര വസ്തുക്കൾക്കും വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ സാധ്യത. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പ്രമോഷന് സാധ്യത; തുലാം രാശിക്കാർ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!