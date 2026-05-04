Shani Nakshatra Gochar: ശനി രേവതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്ക് നൽകും സമ്പത്തും പുരോഗതിയും!

Shani In Revathi Nakshatra On May: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് മെയ് 17 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:39 ന് ശനി രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും
ജ്യോതിഷത്തിൽ ശനിയെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ്‌ കണക്കാക്കുന്നത്.  കാരണം ശനി ആളുകളുടെ  പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ അത് നീതിയുടെ ദേവനായും കർമ്മഫലങ്ങൾ നൽകുന്നവനായും അറിയപ്പെടുന്നു. 

ശനി ഏറ്റവും സാവധാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ്. ഇത് ഏകദേശം രണ്ടര വർഷത്തേക്ക് ഒരു രാശിയിൽ തന്നെ തുടരും. തൽഫലമായി 12 രാശികളിലും അതിന്റെ സ്വാധീനം നീണ്ടുനിൽക്കും. ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം ശനി രാശിയും നക്ഷത്രരാശിയും മാറ്റുന്നു. നിലവിൽ, ശനി മീന രാശിയുടെ ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലാണ്. 

കർമ്മഗ്രഹമായ ശനി 2026 മെയ് 17 മുതൽ അതിന്റെ ജന്മ നക്ഷത്രമായ രേവതിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. ബുധന്റെ നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ശനിയുടെ പ്രവേശനം 12 രാശികൾക്കും ലോകത്തിലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഭാഗ്യനേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ രാശികളെ  അറിയാം...  

വേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് മെയ് 17 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:39 ന് ശനി രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും.  ഒക്ടോബർ 9 വരെ അവിടെ തുടരും. ശേഷം അത് വീണ്ടും ഉത്തര ഭദ്രപാദ നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും.

ആകാശത്തിലെ 27 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ അവസാനത്തേതായ നക്ഷത്രമാണ് രേവതി.  ഏറ്റവും ശുഭകരവും സൗമ്യവും സമൃദ്ധിയുമുള്ളതായ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാണ് രേവതി. ശനിയുടെ സുഹൃത്തായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ബുധനാണ് ഇതിന്റെ അധിപൻ.

ഈ നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ശനിയുടെ പ്രവേശനം പല മേഖലകളിലും ചിലർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. സന്തോഷം, സമൃദ്ധി, വിദേശ യാത്ര, ആത്മീയത, സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി എന്നിവ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. രേവതി നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ശനിയുടെ സംക്രമണം തടസ്സങ്ങൾ, മന്ദത, ആത്മപരിശോധന, ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം എന്നിവ കൊണ്ടുവരും.   

ഇടവം (Taurus):  ശനിയുടെ രേവതി നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള സംക്രമണം ഇടവ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഗുണകരമാകും. ശനി ഒരു യോഗകാരക ഗ്രഹമാണ്, ബുധൻ സമ്പത്തിന്റെയും കുട്ടികളുടെയും അധിപനാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വരുമാനം വർദ്ധിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പല ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമായേക്കാം, സർക്കാർ ജോലി, പൊതുമേഖല, പ്രധാന പദ്ധതികൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് ഗണ്യമായ ലാഭം കൊണ്ടുവന്നേക്കാം.

മിഥുനം (Gemini): ശനി രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം ഇവർക്കും ലഭിക്കും. മിഥുന രാശിയുടെ പത്താം ഭാവത്തിലൂടെ ശനി സഞ്ചരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, ബുധൻ രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ രാശിക്കാർക്ക് പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. ജോലിയിൽ ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത, നിരവധി പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ജോലി വിലമതിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. വിദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിലും നിങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

കന്നി (Virgo): ഇവർക്കും ശനിയുടെ രേവതി നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പ്രയോജനം നൽകും. ഈ രാശിക്കാരുടെ സംക്രമ ജാതകത്തിലെ ഏഴാം ഭാവത്തിലൂടെ ശനി സഞ്ചരിക്കും. തൽഫലമായി അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലും പോസിറ്റീവ് ഫലങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. ബിസിനസ്സിലും ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. ബിസിനസ്സ് തന്ത്രങ്ങൾ ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം. പങ്കാളിത്ത ബിസിനസുകളിലുംഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. വരുമാനം വർദ്ധിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

