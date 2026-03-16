Shani Nakshatra Parivartan: ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർ നിനച്ചിരിക്കാത്ത സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ ആറാടും

Shani In Uthrittati Nakshathra: ശനിയുടെ നക്ഷത്രമാറ്റം ചില രാശിക്കാർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ.
Shani Gochar 2026: ജ്യോതിഷത്തിൽ, ശനിയെ നീതി, കർമ്മം, അച്ചടക്കം എന്നിവയുടെ ഘടകമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മന്ദഗതിയിലുള്ള ഗ്രഹമാണ് ശനി.
ഇത് ഏകദേശം രണ്ടര വർഷത്തേക്ക് ഒരു രാശിയിൽ തന്നെ തുടരും. ഇക്കാരണത്താൽ ശനിയുടെ സ്വാധീനം വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കും. ശനി ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം നക്ഷത്രവും മാറ്റും.
ശനി നിലവിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ രാശിയായ മീനത്തിലും സ്വന്തം രാശിയായ ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിലുമാണ്. ഈ സമയത്ത് ശനിയുടെ സ്ഥാനം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. മാർച്ച് അവസാനം അതായത് 21 ന് ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിന്റെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തും. അതിലൂടെ ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാം...
വേദ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം 2026 മാർച്ച് 21 ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4:00 മണിക്ക് ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിന്റെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കും പ്രവേശിക്കും.
ഈ കാലയളവിൽ ശനി മീനം രാശിയുടെ അസ്തമന സ്ഥാനത്തായിരിക്കും. ഈ നക്ഷത്ര സ്ഥാനത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ചില രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ആ രാശികൾ അറിയാം...
ചിങ്ങം (Leo): ഈ രാശിയുടെ എട്ടാം ഭാവത്തിലാണ് ശനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എട്ടാം ഭാവം പെട്ടെന്നുള്ള നഷ്ടം, അപകടങ്ങൾ, നാശനഷ്ടങ്ങൾ, ദീർഘായുസ്സ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് ശനിയുടെ നക്ഷത്രമാറ്റം ഇവർക്ക് ജോലിയിലും ബിസിനസിലും നേട്ടങ്ങൾ, ദീർഘകാല ആശങ്കകൾ അവസാനിക്കാം, കുട്ടികളിൽ നിന്നും നല്ല വാർത്തകൾ, പുതിയ ജോലിക്കുള്ള സാധ്യത, കൂടാതെ, സാമ്പത്തിക നേട്ടം.
മേടം (Aries): ഈ രാശിയുടെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ശനി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ശനിയുടെ അസ്തമനവും നക്ഷത്ര മാറ്റവും ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകും, ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാം. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യത, ശനിയുടെ ദൃഷ്ടി രണ്ടാമത്തെയും ആറാമത്തെയും ഒമ്പതാമത്തെയും ഭാവങ്ങളിൽ പതിക്കുന്നതിനാൽ ചില മേഖലകളിൽ ഭാഗ്യം, കടത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി.
ധനു (Sagittarius): ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാവത്തിലേക്ക് ശനി പ്രവേശിക്കുന്നത് പല മേഖലകളിലും ഇവർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ഇതിലൂടെ ഇവർക്ക് ബിസിനസ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാം, മാനസികവും ശാരീരികവുമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം, അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടേക്കാം. ജോലിയിൽ നിന്നും പ്രയോജനം, ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് സ്ഥലംമാറ്റം, ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്).
