Shani Sade Sati 2026: ഈ നാളുകാരെ ഏഴരശനി ബാധിക്കും; കാത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടകാലവും ആശുപത്രി വാസവും

Birth Stars: മൂന്ന് രാശിക്കാർ ഇപ്പോൾ ഏഴരശനിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായി വരും.
ശനി ഏകദേശം രണ്ടര വർഷത്തോളമാണ് ഒരു രാശിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുക.
2005 മാർച്ച് 29ന് കുംഭം രാശിയിൽ നിന്ന് മീനം രാശിയിലേക്ക് ശനി സംക്രമിച്ചു. ശനി 2027 ജൂൺ ആദ്യവാരം വരെ മീനം രാശിയിൽ തുടരും.
മേടക്കൂർ: അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക കാൽ ഭാഗം: ഇവർക്ക് ഏഴരശനിയുടെ കാഠിന്യം വർധിക്കും. ഇനി ഏഴ് വർഷം കൂടി ഏഴരശനിയാണ്. ഇത്രയും കാലം മേടക്കൂറുകാർക്ക് ഏഴരശനി ആകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത വേണം. ആശുപത്രി ചിലവുകൾ വന്നേക്കും. ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. കർമ രംഗത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകാൻ സാധ്യത.
കുംഭക്കൂർ: അവിട്ടം അര ഭാഗം, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി മുക്കാൽ ഭാഗം: ഇവർ ഏഴരശനിയുടെ മൂന്നാംഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഇനി രണ്ട് വർഷം കൂടിയാണ് ഇവർക്ക് ഏഴരശനിയുള്ളത്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. അപ്രതീക്ഷിതമായ ധനനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകും.
മീനക്കൂർ: പൂരുരുട്ടാതി കാൽ ഭാഗം, ഉത്തൃട്ടാതി, രേവതി: ഈ കൂറിൽപ്പെട്ട നക്ഷത്രക്കാർ ഇപ്പോഴും ഏഴരശനിയിൽ ജന്മശനി തുടരുന്നവരാണ്. മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഏഴരശനി കാലത്തിലെ രണ്ടാംഘട്ടമായ ജന്മശനിയാണിപ്പോൾ. രോഗാവസ്ഥകൾ, അപകടങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ തകർച്ച നേരിടും. ആശുപത്രി വാസം ഉണ്ടായേക്കും. കടം കൊടുക്കരുത്. ഇനി നാലര വർഷം കൂടിയാണ് ഇവർക്ക് ഏഴര ശനിയുള്ളത്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
