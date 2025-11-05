Shani Dosha Remedies: ദോഷങ്ങൾ ഒന്നിനുപുറകേ ഒന്നായി വരും; ശനിയുടെ ദോഷം ഈ രാശിക്കാരെ വലയ്ക്കും

ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും പ്രതിസന്ധികളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശനി.
ശനി ഒരു രാശിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നതിന് രണ്ടര വർഷം സമയമാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓരോ തവണയും രാശി മാറുന്നതിന് അനുസൃതമായി ശനിദശകളും മാറിവരുന്നു. 2026 മാർച്ച് 29 മുതൽ ശനി മീനം രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ദോഷമാകും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാരെയാണ് ഏഴര ശനി ബാധിക്കുന്നതെന്ന ് അറിയാം.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ശനിദശയുടെ രണ്ട്, മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് ആരോഗ്യത്തെ മോശമായി ബാധിക്കും. മാനസിക സമ്മർദ്ദം വർധിക്കും. ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ്, ശത്രുഭയം, അപകടങ്ങൾ എന്നിവയാണ് കുംഭം രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ശനിയുടെ ആദ്യഘട്ടം ആരംഭിച്ചു. ജീവിതത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ വർധിക്കും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വിടാതെ പിന്തുടരും.
ശനിദോഷം തടയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. 2026ൽ തുടർച്ചയായി 43 ദിവസം ശനി ദേവന് എണ്ണ സമർപ്പിക്കണം. ഇത് വഴി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാകും. ആൽമരത്തിന് ചുവട്ടിൽ എണ്ണ വിളക്ക് തെളിക്കണം. ശനിചാലിസ ചൊല്ലുന്നത് ശനിദോഷം കുറയ്ക്കും. കറുത്ത വസ്തുക്കൾ ദാനം ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.
