Shani-Shukra Yuti 2026: ആ​ഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നേടും, ബിസിനസിലും ലാഭം; വിജയത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കും ശനി-ശുക്ര സംയോ​ഗം

Shani Shukra Yuti 2026: ശനി-ശുക്ര സംയോ​ഗം ജ്യോതിഷത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ്. മീനം രാശിയിൽ ശനിയും ശുക്രനും കൂടിച്ചേർന്നത്. 

 

നിലവിൽ ശനിയും ശുക്രനും മീനം രാശിയിൽ ഒന്നിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാർച്ച് 26, അതായത് നാളെ വരെ ഇത് തുടരും. 

 
ചില രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സംയോ​ഗം നല്ല മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച്, ജോലി, ബിസിനസ്സ്, സാമ്പത്തികം എന്നീ മേഖലകളിൽ പുരോ​ഗതിയുണ്ടാകും. പുതിയ അവസരങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശികളെന്ന് നോക്കാം...  

മിഥുനം - മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയത്ത് ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. വരുമാനം വർധിക്കും. ജോലി മാറ്റത്തിന് നല്ല സമയമാണ്. പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ​ഗുണകരമാണ് സമയം. വിദേശ യാത്ര പോകാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകും.   

കർക്കിടകം - കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് വളരെ ​ഗുണകരമായ സമയമാണിത്. ജോലിയിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാനാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ജോലി മാറ്റത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണിത്. ബിസിനസിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. ഭൂമി, സ്വത്ത് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി വരും. നിങ്ങളുടെ ജോലി പ്രശംസിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.   

മീനം - മീനം രാശിയിൽ ശനി-ശുക്ര സംയോ​ഗം നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീനം രാശിക്കാരിൽ‌ ഈ സംയോജനം പ്രത്യേക സ്വാധീനം ചെലുത്തും. വരുമാനം വർധിക്കും. പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള പുതിയ വഴികൾ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ തുറക്കപ്പെടും. കടങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകും. ആ​ഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും. നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാകും. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

