Saturn Retrograde: ജൂലൈ 27ന് ശനി മീനം രാശിയിൽ വക്രഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അഞ്ച് രാശികൾക്ക് ഇത് ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് ജ്യോതിഷം പറയുന്നു.
ജ്യോതിഷത്തിൽ, ശനിയെ നീതിയുടെ ദേവനായും കർമ്മഫലദാതാവായുമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ശനിയുടെ ചലനത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തെയും മനുഷ്യജീവിതത്തെയും ബാധിക്കും. ജൂലൈ 27ന് ശനി വക്രഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും?
മീനം: മീനം രാശിയിലാണ് ശനി പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യത്തിലും മാനസിക വ്യക്തതയിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കുംഭം: ജോലിയിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
മകരം: മകരം രാശിക്കാർക്ക് ശനിയുടെ വക്രഗതി മൂലം സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ സാഹസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
കർക്കിടകം: തൊഴിൽപരമായും കുടുംബപരമായും ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. ക്ഷമയോടെയിരിക്കുക.
വൃശ്ചികം: വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ഈ സമയത്ത് വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക. ആരോഗ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.
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