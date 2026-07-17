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Saturn Retrograde: ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ ശനി വക്ര​ഗതിയിൽ; അഞ്ച് രാശികൾക്ക് ഇനി പരീക്ഷണകാലം!

Written ByKarthika V
Published: Jul 17, 2026, 11:04 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:04 PM IST

Saturn Retrograde: ജൂലൈ 27ന് ശനി മീനം രാശിയിൽ വക്ര​ഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അഞ്ച് രാശികൾക്ക് ഇത് ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് ജ്യോതിഷം പറയുന്നു. 

 

ജ്യോതിഷത്തിൽ, ശനിയെ നീതിയുടെ ദേവനായും കർമ്മഫലദാതാവായുമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ശനിയുടെ ചലനത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തെയും മനുഷ്യജീവിതത്തെയും ബാധിക്കും. ജൂലൈ 27ന് ശനി വക്ര​ഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും?

 

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മീനം: മീനം രാശിയിലാണ് ശനി പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യത്തിലും മാനസിക വ്യക്തതയിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

 

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കുംഭം: ജോലിയിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 

 

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മകരം:  മകരം രാശിക്കാർക്ക് ശനിയുടെ വക്ര​ഗതി മൂലം സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ സാഹസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. 

 

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കർക്കിടകം: തൊഴിൽപരമായും കുടുംബപരമായും ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. ക്ഷമയോടെയിരിക്കുക.

 

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വൃശ്ചികം: വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ഈ സമയത്ത് വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക. ആരോഗ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

 

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(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

 

TAGS:
Saturn Retrograde
Shani Vakri
Astrology

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