Shiva Yoga 2026: ശിവയോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർ നേട്ടങ്ങളുടെ നെറുകയിൽ; കാത്തിരിക്കുന്നത് മഹാഭാ​ഗ്യങ്ങൾ

Shiva Yog On March 19 2026: ശിവയോഗം 12 രാശിക്കാരിൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. ഇത് ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിയ്ക്കും.
  • Mar 19, 2026, 06:56 AM IST
മാർച്ച് 19ന് ആണ് ശിവയോഗം രൂപംകൊള്ളുന്നത്. ഇത് ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് അറിയാം.

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ശിവയോഗത്തിലൂടെ ശുഭകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. ജോലിയിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും പങ്കാളിയുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കും. ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. തൊഴിലിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. വരുമാനം ഇരട്ടിയാകും.

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനാകും. പല ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റപ്പെടും. അനുകൂലമായ പല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ഉണ്ടാകും. സന്തോഷകരമായ വാർത്തകൾ കേൾക്കാനും കാണാനും യോഗം.

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം നിറഞ്ഞ ദിവസം ആയിരിക്കും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് യോഗം ഉണ്ടാകും. പാരമ്പര്യ സ്വത്ത് ലഭിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വവും ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം നിറഞ്ഞ ഈ സമയം ജീവിതത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ മംഗളകരമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. മനസ്സിന് സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും ഉണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

Shiva yog Shiva yog 2026 Shiva yoga 2026 Shiva yoga Astrology news

Horoscope March 19 2026: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

You May Like

Sponsored by Taboola