Ganesh Chaturthi 2025: ഓഗസ്റ്റ് 27ന് ആണ് ഈ വർഷത്തെ വിനായക ചതുർത്ഥി ദിനം. ഓഗസ്റ്റ് 26 1.54-ന് തിഥിയിൽ തുടങ്ങി ഓഗസ്റ്റ് 27, 3.44ന് ഇത് അവസാനിക്കും. നിരവധി പേർക്ക് ഈ ദിവസം ജീവിതത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും.
ഗണേശ ചതുർത്ഥി ദിനത്തിൽ 6 അപൂര്വ്വ യോഗങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുകയാണ്. രവിയോഗം, ശുഭയോഗം, ആദിത്യ യോഗം, ധനയോഗം, ലക്ഷ്മീ നാരായണ യോഗം, ഗജകേസരി യോഗം എന്നിവയാണ് ഈ ദിവസം രൂപം കൊള്ളുന്നത്.
സൂര്യന്റെ സംക്രമണത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ആദിത്യ യോഗം. കന്നി രാശിയില് ചന്ദ്രനും ചൊവ്വയും ചേർന്ന് ധനയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. കര്ക്കിടകത്തില് ബുധനും ശുക്രനും ചേർന്ന് ലക്ഷ്മീ നാരായണ യോഗവും ചന്ദ്രൻ ഗജകേസരി യോഗവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
കർക്കിടകം ഉൾപ്പെടെ 5 രാശിക്കാർക്കാണ് ഗണേശ ചതുർത്ഥിയിലെ ഈ ശുഭയോഗങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യുക.ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ ഇവരെ തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ആരോഗ്യം തൃപ്തികരവുമായിരിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 5 രാശികളെന്ന് നോക്കാം.
ചിങ്ങം രാശിക്കാര്ക്ക് ഈ ദിവസം ജീവിതത്തില് സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറയും. സര്ക്കാര് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളില് വിജയം നേടാനാകും. കോടതി വിഷയങ്ങളിലും ജയം നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും. പാരമ്പര്യ സ്വത്തുക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.
തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക് ഈ അപുര്വ്വ യോഗങ്ങൾ വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകും. ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഈ സമയമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഒഴിയും. ഭാഗ്യത്തിന്റെ പിന്തുണ എപ്പോഴുമുണ്ടാകും.
മകരം രാശിക്കാര്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ഉയരത്തിലെത്താനാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ ആശങ്കകൾ എല്ലാം ഒഴിയും. ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും.
കുംഭം രാശിക്കാര്ക്ക് ജീവിതത്തില് സന്തോഷകരമായ സമയമാണിത്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. വരുമാനം കൂടും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനാകും. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വിജയമുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയും ശമ്പള വർധനവിനും സാധ്യത കാണുന്നു.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
Kerala Gold Rate Today 24 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല! വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഈ നിരക്കിൽ...