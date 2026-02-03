English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shukra Budh Nakshathra Gochar: അവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിൽ ശുക്രനും ബുധനും; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!

Shukra Budh Nakshathra Gochar: അവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിൽ ശുക്രനും ബുധനും; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!

Shukra Budh In Avittam Nakshathra: ശുക്രനും ബുധനും ഒരേ ദിവസം നക്ഷത്ര പരിവർത്തനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

Shukra Budh Nakshatra Gochar: അതിന്റെ ഫലം എല്ലാ രാശിചിഹ്നങ്ങളെയും ബാധിക്കും.  ഈ സമയം ചിലർക്ക് വളരെയധികം ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം ആർക്കൊക്കെ ലഭിക്കുമെന്ന് അറിയാം...

 
ജനുവരി 31 ന് ശുക്രനും ബുധനും നക്ഷത്ര മാറ്റം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടു ഗ്രഹങ്ങളും അവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഫെബ്രുവരി 7 വരെ ബുധൻ ഈ നക്ഷത്രത്തിലും ഫെബ്രുവരി 11 വരെ ശുക്രൻ ഈ നക്ഷത്രത്തിലും തുടരും. ഇത് 12 രാശികളിലെയും ആളുകളെ ബാധിക്കും.

എന്നാൽ ഈ കാലയളവിൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് വമ്പൻ ഗുണം ലഭിച്ചേക്കാം. ആ രാശികളെ അറിയാം...  

ജ്യോതിഷത്തിൽ ശുക്രനും ബുധനും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുള്ളവരാണ്. അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായ ശുക്രനെ സമ്പത്ത്, സ്വത്ത്, സ്നേഹം, സൗന്ദര്യം, ദാമ്പത്യജീവിതം, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കാരകനായി  കണക്കാക്കുന്നു. 

ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജകുമാരനായ ബുധൻ സംസാരം, തൊഴിൽ, ബിസിനസ്സ്, വിജയം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്.  ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും രാശിമാറ്റങ്ങൾ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനമാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.

കർക്കടകം (Cancer): ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം ഗുണകരമാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും പിന്തുണ ലഭിക്കും, സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യത, ഈ സമയത്ത് ബിസിനസുകാർക്ക് പ്രയോജനം, ഒരു പ്രധാന ഇടപാട് ഉറപ്പായേക്കാം. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം കൂടുതൽ മധുരമുള്ളതായിരിക്കും. 

മേടം (Aries):  ഇവർക്ക് ശുക്രന്റെയും ബുധന്റെയും അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും, ആത്മവിശ്വാസവും ഊർജ്ജവും വർദ്ധിക്കും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന്  സാധ്യത, ഈ കാലയളവിൽ ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി, നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിച്ച ജോലി ലഭിക്കും, ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും. 

മകരം (Capricorn): ഇവർക്കും  ഈ സമയം ഗുണകരമായിരിക്കും. ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. പുതിയ വീട്, വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യത, കുടുംബത്തിൽ ശുഭകരമായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. കരിയറിൽ വിജയസാധ്യത, പുതിയ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ തുറന്നേക്കാം.

അവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം? (The Importance of Dhanishtha Nakshatra) ജ്യോതിഷത്തിൽ അവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇത് മകരം, കുംഭം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭരണ ഗ്രഹം ചൊവ്വയാണ്. ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും ഊർജ്ജസ്വലതയും ഏറും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിജയകരമായ കരിയർ പിന്തുടരാൻ കഴിയും. കല, സംഗീതം, നൃത്തം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും അവർക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ട്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)  

