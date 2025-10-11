Shukra Budh Yuti: ദീപാവലിക്ക് ശേഷം ലക്ഷ്മി നാരായണയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതിയും

Laxmi Narayana Rajayoga: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ശുക്രനും ബുധനും ചേർന്ന് ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് നല്ല സമയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം...
ഈ വർഷം ദീപാവലിക്ക് ശേഷം നിരവധി ഗ്രഹ സംക്രമണങ്ങളും രാജയോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്. ബുധനും ശുക്രനും സംയോജിച്ച് രൂപം കൊള്ളുന്ന ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
നവംബറിൽ വൃശ്ചിക രാശിയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഈ രാജയോഗം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.
ഇതിലൂടെ ചിലർക്ക് തൊഴിൽ പുരോഗതിയും ഗണ്യമായ വരുമാന വളർച്ചയും ഉണ്ടാകും. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
വൃശ്ചികം (Scorpio): ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കും, ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. പുതിയ ബിസിനസ് അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും, മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു പദ്ധതിക്ക് ആക്കം കൂടും. ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന കുടുംബ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാം. ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ യോജിപ്പും വിശ്വാസയോഗ്യവുമാകും. വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾ സന്തോഷകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ആസ്വദിക്കും, അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ വന്നേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് നല്ല ദിവസങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും. ഈ രാശിയുടെ നാലാമത്തെ ഭാവത്തിലാണ് ഈ യോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും, വാഹനമോ സ്വത്തോ സ്വന്തമാക്കാം, ബിസിനസുകാർക്ക് പുതിയ ഇടപാടുകളോ പങ്കാളിത്ത ഓഫറോ ലഭിച്ചേക്കാം, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, സ്വത്ത് എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഗണ്യമായ ലാഭം കാണാൻ കഴിയും.
മേടം (Aries): ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ ഭാഗ്യഭവനത്തിലാണ് ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായിരിക്കും. സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും യാത്ര ചെയ്യാം. ദ്രുതഗതിയിലുള്ള കരിയർ പുരോഗതിയുടെ സൂചനകളുണ്ട്. സർക്കാർ ജോലികൾക്കോ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കോ തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യത. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)