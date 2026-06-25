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Shukra Nakshatra Parivartan: ശുക്രൻ ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിൽ; ഈ അഞ്ചു രാശിക്കാരെ ഇനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 25, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:12 PM IST

Sukra Gochar: അടുത്ത സമയത്ത് സന്തോഷത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഗ്രഹമായ ശുക്രൻ ബുധൻ ഭരിക്കുന്ന ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് സംക്രമിച്ചു.  ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.

Shukra Nakshtra parivartan1/9

ജ്യോതിഷത്തിൽ ശുക്രനെ സന്തോഷം, സമൃദ്ധി, സമ്പത്ത്, ഗാംഭീര്യം, സ്നേഹം എന്നിവയുടെ കരകനായി കണക്കാക്കുന്നു. 

Shukra In Ayilyam Nakshatra2/9

ജാതകത്തിൽ നല്ല ശുക്രന്റെ സ്ഥാനം ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാത്തരം സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ആഡംബരവും അനുഭവപ്പെടും. ജ്യോതിഷത്തിൽ ശുക്രന്റെ രാശിമാറ്റവും നക്ഷത്രമാറ്റവും വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

Shukra Nakshatra Gochar3/9

2026 ജൂൺ 23 ന് സമ്പത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഗ്രഹമായ ശുക്രൻ ബുധൻ ഭരിക്കുന്ന ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. 

Shukra Gochar4/9

ഈ നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ശുക്രന്റെ സംക്രമണം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചില രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...

 

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മേടം (Aries):  ഈ രാശിക്കാർക്ക് ശുക്രന്റെ സംക്രമണം വരും ദിവസങ്ങളിൽ സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും ആഡംബരങ്ങളിലും വർദ്ധനവിന് കാരണമാകും. ഈ കാലയളവ് എല്ലാത്തരം ഭൗതിക സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കും അനുകൂലമാണ്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായി നല്ലതും സമൃദ്ധവുമായ അവസരങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. 

Gemini6/9

മിഥുനം (Gemini): മിഥുനം ബുധന്റെ ആധിപത്യത്തിലാണ്, കൂടാതെ ബുധൻ ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിന്റെ അധിപനുമാണ്. അതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ആശയവിനിമയ കഴിവുകളും ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വഴികൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. 

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ചിങ്ങം (Leo): ഇവർക്കും കാര്യമായ കരിയർ മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. ജോലി മാറ്റാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താം. ബിസിനസ്സിലുള്ളവർക്ക് പുതിയ ഒരു കരാർ നേടിയേക്കാം. പ്രണയ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ, പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകും.

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തുലാം (Libra): ശുക്രന്റെ രാശി മാറ്റം ഇവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് തെളിയിക്കും. ഈ സമയത്ത് സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഭാഗ്യവും വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനവും ആദരവും വർദ്ധിക്കും. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങളും പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മുമ്പത്തേക്കാൾ വളരെ മികച്ചതായിരിക്കും. പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പഴയ ഇടപാട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

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മീനം (Pisces): ശുക്രന്റെ രാശി മാറ്റം ഇവർക്കും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരം ലഭിക്കും. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

TAGS:
Shukra Gochar
Shukra Nakshatra Gochar
Shukra In Ayilayam Nakshatra
Venus Nakshatra Transit
Venus Gochar

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