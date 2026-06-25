/Shukra Nakshatra Parivartan: ശുക്രൻ ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിൽ; ഈ അഞ്ചു രാശിക്കാരെ ഇനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല

Sukra Gochar: അടുത്ത സമയത്ത് സന്തോഷത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഗ്രഹമായ ശുക്രൻ ബുധൻ ഭരിക്കുന്ന ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് സംക്രമിച്ചു. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.
ജ്യോതിഷത്തിൽ ശുക്രനെ സന്തോഷം, സമൃദ്ധി, സമ്പത്ത്, ഗാംഭീര്യം, സ്നേഹം എന്നിവയുടെ കരകനായി കണക്കാക്കുന്നു.
ജാതകത്തിൽ നല്ല ശുക്രന്റെ സ്ഥാനം ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാത്തരം സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ആഡംബരവും അനുഭവപ്പെടും. ജ്യോതിഷത്തിൽ ശുക്രന്റെ രാശിമാറ്റവും നക്ഷത്രമാറ്റവും വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.
2026 ജൂൺ 23 ന് സമ്പത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഗ്രഹമായ ശുക്രൻ ബുധൻ ഭരിക്കുന്ന ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും.
ഈ നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ശുക്രന്റെ സംക്രമണം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചില രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഈ രാശിക്കാർക്ക് ശുക്രന്റെ സംക്രമണം വരും ദിവസങ്ങളിൽ സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും ആഡംബരങ്ങളിലും വർദ്ധനവിന് കാരണമാകും. ഈ കാലയളവ് എല്ലാത്തരം ഭൗതിക സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കും അനുകൂലമാണ്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായി നല്ലതും സമൃദ്ധവുമായ അവസരങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
മിഥുനം (Gemini): മിഥുനം ബുധന്റെ ആധിപത്യത്തിലാണ്, കൂടാതെ ബുധൻ ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിന്റെ അധിപനുമാണ്. അതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ആശയവിനിമയ കഴിവുകളും ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വഴികൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇവർക്കും കാര്യമായ കരിയർ മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. ജോലി മാറ്റാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താം. ബിസിനസ്സിലുള്ളവർക്ക് പുതിയ ഒരു കരാർ നേടിയേക്കാം. പ്രണയ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ, പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകും.
തുലാം (Libra): ശുക്രന്റെ രാശി മാറ്റം ഇവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് തെളിയിക്കും. ഈ സമയത്ത് സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഭാഗ്യവും വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനവും ആദരവും വർദ്ധിക്കും. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങളും പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മുമ്പത്തേക്കാൾ വളരെ മികച്ചതായിരിക്കും. പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പഴയ ഇടപാട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
മീനം (Pisces): ശുക്രന്റെ രാശി മാറ്റം ഇവർക്കും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരം ലഭിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)