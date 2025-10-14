Neecha Bhanga Rajayoga: ദീപാവലി ദിനത്തിൽ പവർഫുൾ നീചഭംഗ യോഗം; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രം!

Venus Transit In Kanya: ശുക്രൻ കന്നി രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് നീചഭംഗ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം സൂര്യനെപ്പോലെ തെളിയും.
Shukra Gochar 2025: കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ഈ വർഷത്തെ ദീപാവലി ഒക്ടോബർ 20 നാണ്.
ഈ ദിവസം സമ്പത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഗ്രഹമായ ശുക്രൻ അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന രാശിയായ കന്നിയിൽ പ്രവേശിക്കും.
ഇതിലൂടെ നീചഭംഗ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് ചില രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും. കൂടാതെ സമ്പത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകും,
ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാഹനം, ആഡംബരവസ്തു അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്ത് എന്നിവ വാങ്ങാനും യോഗമുണ്ടാകും. മനസ്സ് സന്തോഷത്താൽ നിറയും. ഈ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
മകരം (Capricorn): നീചഭംഗ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് നല്ല ദിനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും. കാരണം ശുക്രൻ നിങ്ങളുടെ സംക്രമ ജാതകത്തിലെ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തിനകത്തോ വിദേശത്തോ യാത്ര ചെയ്യാം. മതപരമോ ശുഭകരമോ ആയ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സാമൂഹിക ബഹുമാനം നേടുകയും ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിനും കഴിവുകൾക്കും പ്രശംസ നൽകുകയും ചെയ്യും.
കന്നി (Virgo): നീചഭംഗ രാജയോഗം ഇവർക്കും അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടും, വിവാഹിതർക്ക് അതിശയകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ലഭിക്കും, അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ ലഭിച്ചേക്കാം, ഈ സമയത്ത് ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): നീചഭംഗ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്കും നല്ല നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ വരുമാന-ലാഭ മേഖലയിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കാം, പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം, ഇത് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ബിസിനസ്സിലും ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും, പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
