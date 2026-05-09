വ്യാഴ-ശുക്ര സംയോഗം സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ജൂൺ 10നാണ് ശുക്രനും വ്യാഴവും പരസ്പരം പൂജ്യം ഡിഗ്രി കോണിൽ എത്തുക.
ഇത്തരത്തിൽ വ്യാഴ-ശുക്ര സംയോഗം സംഭവിക്കുമ്പോൾ യുതിയോഗം രൂപപ്പെടുകയാണ്. ജ്യോതിഷത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രത്യേക നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ്.
നിരവധി രാശിക്കാർക്ക് ഗുണകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് വ്യാഴ-ശുക്ര സംയോഗം. നാല് രാശികൾക്ക് ഇത് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് വ്യാഴം-ശുക്രൻ സംയോഗം ഗുണകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും. ഇതോടെ ഇവരുടെ നല്ല ദിവസങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ജോലി കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കാനാകും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും. കോടതി കേസുകളിൽ അനുകൂലമായ ഫലം വരും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.
കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിയും. ഇത് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കും. നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാനിടവരും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഈ സംയോഗം ശുഭകരമാണ്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാകും.
കുംഭം രാശിക്കാർ ഈ സമയം അവരുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണിത്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനാകും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാനിടവരും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
