English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
  • Astrology News: ജൂണിൽ വ്യാഴ-ശുക്ര യുതിയോ​ഗം; ഈ രാശികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി സന്തോഷനാളുകൾ, സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടും

Astrology News: ജൂണിൽ വ്യാഴ-ശുക്ര യുതിയോ​ഗം; ഈ രാശികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി സന്തോഷനാളുകൾ, സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടും

വ്യാഴ-ശുക്ര സംയോ​ഗം സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ജൂൺ 10നാണ് ശുക്രനും വ്യാഴവും പരസ്പരം പൂജ്യം ഡിഗ്രി കോണിൽ എത്തുക. 

 

ഇത്തരത്തിൽ വ്യാഴ-ശുക്ര സംയോ​ഗം സംഭവിക്കുമ്പോൾ യുതിയോ​ഗം രൂപപ്പെടുകയാണ്. ജ്യോതിഷത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രത്യേക നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ്.

 
1 /6

നിരവധി രാശിക്കാർക്ക് ​ഗുണകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് വ്യാഴ-ശുക്ര സംയോ​ഗം. നാല് രാശികൾക്ക് ഇത് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു.   

2 /6

മേടം രാശിക്കാർക്ക് വ്യാഴം-ശുക്രൻ സംയോഗം ​ഗുണകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും. ഇതോടെ ഇവരുടെ നല്ല ദിവസങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ജോലി കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കാനാകും. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും. കോടതി കേസുകളിൽ അനുകൂലമായ ഫലം വരും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.   

3 /6

കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിയും. ഇത് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കും. നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാനിടവരും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടും.   

4 /6

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഈ സംയോ​ഗം ശുഭകരമാണ്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാകും.   

5 /6

കുംഭം രാശിക്കാർ ഈ സമയം അവരുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണിത്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനാകും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോ​ഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാനിടവരും.   

6 /6

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Astrology Shukra Guru Yuti ജ്യോതിഷം രാശിഫലം ശുക്ര-വ്യാഴ സംയോ​ഗം

Next Gallery

Kerala KR-753 Lottery Result: കാരുണ്യയിലൂടെ ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ഇന്നത്ത ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

You May Like

Sponsored by Taboola