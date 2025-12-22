English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Shukra Nakshatra Gochar: ശുക്രൻ പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഡിസംബർ 30 മുതൽ ഇവരെ തേടിയെത്തും ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ

Venus Nakshatra Transit: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് 2025 അവസാനത്തോടെ ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി ഗ്രഹങ്ങൾ അവരുടെ രാശിയും നക്ഷത്രവും മാറും. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും അനുഭവപ്പെടും.

സമ്പത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ദാതാവായ ശുക്രൻ ഡിസംബർ 30 ന് പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും.

അതിന്റെ ഫലമായി ചില രാശിചിഹ്നങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സമ്പത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...   

ധനു (Sagittarius): ശുക്രൻ നക്ഷത്ര സംക്രമണം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് ഇവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, പുതിയ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ തുറക്കും, വിവാഹവും പ്രണയ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിക്ഷേപങ്ങൾക്കോ ​​പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനോ സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക നില വർദ്ധിക്കും

തുലാം (Libra): ശുക്രന്റെ നക്ഷത്ര മാറ്റം ഇവർക്കും ശുഭകരമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടും, വിവാഹിതരായ വ്യക്തികൾക്ക് സന്തോഷകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അനുഭവപ്പെടും, അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചന ലഭിച്ചേക്കാം, ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഏതൊരു സാമ്പത്തിക തർക്കവും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, ഈ കാലഘട്ടം മനസ്സമാധാനവും വീട്ടിൽ ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷവും കൊണ്ടുവരും.

മേടം (Aries): ശുക്രന്റെ സംക്രമണം ഇവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും വീര്യവും വർദ്ധിക്കും.പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. ഈ സമയത്ത് ബിസിനസുകാർക്ക് ഗണ്യമായ ലാഭം, നിക്ഷേപങ്ങളിലും ബിസിനസിലും ലാഭം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടും, മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയും. തൊഴിലില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ബിസിനസുകാർക്ക് കാര്യമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

