Shukra Nakshatra Gochar: ശുക്രൻ ശനിയുടെ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; 15 ദിവസത്തിനുശേഷം ഇവർക്ക് സുവർണ്ണകാലം

Written ByAjitha KumariUpdated byAjitha Kumari
Published: May 26, 2026, 01:59 PM IST|Updated: May 26, 2026, 01:59 PM IST

Shukra Nakshatra Parivartan 2026: ജ്യോതിഷത്തിൽ ശുക്രന്റെമാറ്റം ഒരു പ്രധാന സംഭവമായി കണക്കാക്കുന്നു.

Shukra Gochar: ശുക്രന്റെ നക്ഷത്ര മാറ്റം ലോകത്തെയും മനുഷ്യജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുന്നു. ശുക്രന്റെ നക്ഷത്ര മാറ്റം ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്ക് ഗുണം നൽകും നോക്കാം...

 

Shukra Pushya Nakshatra Gochar 2026: പൂയം നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ശുക്രന്റെ സംക്രമണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ജൂണിൽ ശുക്രൻ പൂയം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്  സംക്രമിക്കും.

ജൂണിൽ ശുക്രൻ പൂയം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്  സംക്രമിക്കും. ജ്യോതിഷത്തിൽ പുഷ്യ നക്ഷത്രവും ശുക്രനും വളരെ ശുഭകരവും സമൃദ്ധവുമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 

പൂയം നക്ഷത്രത്തിന്റെ അധിപനാണ് ശനി. സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി, ഐശ്വര്യം എന്നിവയുടെ ഘടകമായിട്ടാണ് ശുക്രനെ കണക്കാക്കുന്നത്. കർമ്മം, ദീർഘായുസ്സ്, അച്ചടക്കം എന്നിവയുടെ ഘടകമായും ശനിയെ കണക്കാക്കുന്നു. 

ജ്യോതിഷ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ചു ശനിയുടെ നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ശുക്രന്റെ സംക്രമണം ജൂൺ 11 ന് സംഭവിക്കും. ശുക്ര-പുഷ്യ നക്ഷത്ര മാറ്റം ലോകത്തെ ബാധിക്കുന്നത് പോലെ മേടം മുതൽ മീനം വരെയുള്ള രാശികളെയും സ്വാധീനിക്കും

ശുക്രന്റെ സംക്രമണം പല രാശിക്കാർക്കും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കും. ഈ രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി പ്രധാന പോസിറ്റീവ് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുചേരും.

 

ശനിയുടെ നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ശുക്രന്റെ സംക്രമണം ആർക്കൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും

ഇടവം (Taurus):  ശുക്രന്റെ നക്ഷത്ര മാറ്റം ഇവർക്കും ഗുണകരമാകും. ആത്മവിശ്വാസം, പോസിറ്റീവ് എനർജി എന്നിവയിൽ ഉത്തേജനം അനുഭവപ്പെടും, സംസാരം നല്ലതാകും, ആളുകൾ നിങ്ങളിൽ മതിപ്പുളവാക്കും. വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടും. സാമ്പത്തിക വരവിനുള്ള വഴികൾ തുറക്കും, സമ്പാദ്യത്തിനുള്ള നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. നിങ്ങൾക്ക് കരിയറിൽ പുതിയ നാഴികക്കല്ലുകൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. അവിവാഹിതരായ വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ സ്നേഹം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. 

മിഥുനം (Gemini):  ശുക്രന്റെ നക്ഷത്രമാറ്റം ഇവർക്കും ഭാഗ്യകരമായ ദിവസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഈ സമയത്ത് ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ അനുകൂലിക്കും, ഇത് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവദിക്കും, ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും, കുടുംബജീവിതം സന്തോഷകരമാകും. ബിസിനസുകാർക്ക് വികസനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ, വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ.

കർക്കിടകം (Cancer):  പൂയം നക്ഷത്രത്തിലെ ശുക്രന്റെ സംക്രമണം ഇവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും, കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. വരുമാന വർദ്ധനവിനൊപ്പം സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന്റെയും സൂചനയുണ്ട്. ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ആകൃഷ്ടരായേക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലൊന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമായേക്കാം.

മകരം (Capricorn): ഈ സമയം ഇവർക്കും ഗുണകരമാകും. ബിസിനസുകാർക്ക് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം, ഇത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത കൈവരിക്കും. ആളുകൾ നിങ്ങളെ കണ്ട് മതിപ്പുളവാക്കും. നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക നില വർദ്ധിക്കും. ബിസിനസുകാർക്ക് നല്ലൊരു കരാർ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

