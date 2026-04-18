Shukra Nakshathra Parivartan: ശുക്രൻ ചന്ദ്രന്റെ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ ഇവർ പൊളിക്കും!

Shukra Nakshathra Gochar: ശുക്രന്റെ നക്ഷത്ര മാറ്റം ചില രാശിക്കാർക്ക് നൽകും പദവിയിലും അന്തസ്സിലും വർദ്ധനവ്, ജീവിതത്തിൽ നിരവധി നല്ല മാറ്റങ്ങളും.
Venus In Rohini Nakshatra 2026: ജ്യോതിഷത്തിൽ, ശുക്രനെ അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായും വിവാഹം, സുഖം, സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി എന്നിവയുടെ കാരകനായും കണക്കാക്കുന്നു.
ശുക്രൻ രാശിയും നക്ഷവുമൊക്കെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ മാറ്റുന്നു, ഇത് 12 രാശികളുടെയും ജീവിതത്തെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ബഹിദ്ക്കുന്നു.
ഏപ്രിൽ അവസാനം വരെ ശുക്രൻ ഇടവത്തിലും കാർത്തിക നക്ഷത്രഹത്തിലും വസിക്കും. ഏപ്രിൽ 27 ന് ശുക്രൻ രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും.
ചന്ദ്രൻ ഭരിക്കുന്ന രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിലെ ശുക്രന്റെ ഈ സംക്രമണം പ്രത്യേകിച്ചും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഇത് വ്യത്യസ്ത രാശികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഈ മാറ്റം 12 രാശികളെയും ബാധിക്കുമെങ്കിലും ചില രാശികൾക്ക് ഈ സമയം പ്രത്യേകിച്ചും ശുഭകരമായിരിക്കും.
അവർക്ക് ഈ സമയം പദവിയിലും അന്തസ്സിലും വർദ്ധനവ്, ജീവിതത്തിൽ നിരവധി നല്ല മാറ്റങ്ങളും അനുഭവപ്പെടാം. ശുക്രന്റെ രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള സംക്രമണം ഏതൊക്കെ രാശികൾക്ക് ഗുണം നൽകുമെന്ന് നോക്കാം...
പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച്, ഏപ്രിൽ 27 ന് രാത്രി 9:08 ന് ശുക്രൻ രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. മെയ് 8 വരെ ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ തുടരും ശേഷം അത് മകയിരം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ആകാശത്തിലെ 27 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നാലാമത്തേതാണ് രോഹിണി. നക്ഷത്രം നിലവിൽ ശുക്രൻ സ്വന്തം രാശിയായ ഇടവത്തിലാണ്.
ഇടവം (Taurus): ശുക്രൻ രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യും. തൽഫലമായി ഇവർക്ക് പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഒരു നല്ല മാറ്റം കാണാൻ കഴിയും, ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും, സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യത, പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറക്കാം. സന്തോഷത്തിനും സമൃദ്ധിക്കും സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകും. ആരോഗ്യം പൊതുവെ നല്ലതായിരിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിലെ ശുക്രന്റെ സംക്രമണം ഇവർക്കും ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിക്കാരുടെ സംക്രമണ ജാതകത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലാണ് ശുക്രൻ സംക്രമിക്കുന്നത് തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് കാര്യമായ തൊഴിൽ നേട്ടങ്ങൾ, കരിയറിനെയും പ്രശസ്തിയെയും ശക്തിപ്പെടുത്തും, ജോലി വിലമതിക്കപ്പെടും, പക്ഷേ അഹങ്കാരത്തിനെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത, ബിസിനസുകാർക്ക് നല്ല സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
മകരം (Capricorn): രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിലെ ശുക്രന്റെ സംക്രമണം ഇവർക്ക് ശുഭകരമായിരിക്കും. ഇത് അവരുടെ ജാതകത്തിലെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. പല മേഖലകളിലും നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. മത്സര പരീക്ഷകളിലെ വിജയത്തിന് പുറമേ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഒരു നല്ല സ്ഥാപനത്തിൽ ചേരാനും കഴിയും. കരിയറിൽ നിരവധി നല്ല മാറ്റങ്ങൾ, ഒരു ജോലി മാറ്റം പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും. ഈ കാലയളവ് ബിസിനസുകാർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
